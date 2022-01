[포토]동대문구, 2022년 적십자 특별회비 전달

[서울시 자치구 포토 뉴스]유덕열 동대문구청장 19일 오후 3시 동대문구청에서 적십자 특별회비 150만 원 전달...한국공인중개사협회 노원지회 따뜻한 겨울나기 성금전달

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 19일 오후 2022년 대한적십자사(회장 신희영) 특별회비 150만 원을 전달했다.

이날 전달식은 이날 오후 3시 구청 5층 구청장실에서 진행, 대한적십자사 서울특별시지사 김윤경 북부봉사관장과 대한적십자사봉사회 이춘교 동대문지구협의회장 등 총 5명의 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19 자가격리자 및 이재민 구호물품 지원 등 국민의 생명을 지키기 위한 공익 활동을 펼친 적십자사의 노고에 깊은 감사를 표한다”며 “지역사회에 기부문화가 널리 퍼지고 적십자 나눔 활동도 활성화되기를 바란다”고 밝혔다.

노원구(구청장 오승록) 19일 오후 3시 구청장실에서 한국공인중개사협회로부터 따뜻한 겨울나기 성금을 전달받았다고 밝혔다.

한국공인중개사협회 노원지회는 코로나19장기화에 한파까지 겹쳐 그 어느 때보다 도움의 손길이 필요한 것 같다며 모은 성금 650만원을 전달했다.

최근 노원지회는 재능기부를 통해 대학생 및 1인 취약가구를 위한 반값중개료 사업에도 참여하고 있다.

전달식은 오승록 구청장과 김한길 한국공인중개사협회 노원회장, 임영희 부지회장 등이 참석한 가운데 성금 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “따뜻한 공동체만들기에 항상 솔선수범해주셔서 감사하다”며 “꼭 필요한 곳에 전달돼 소중히 쓰일 수 있도록 하겠다”며 고마움을 전했다.

