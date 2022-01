유데미 코리아, 직장인 위한 뉴스레터 '유데미레터' 서비스 시작

세계 최대 오픈교육플랫폼 유데미코리아가 자기계발을 꿈꾸는 직장인을 위한 뉴스레터 서비스 ‘유데미레터’를 시작했다고 밝혔다.

유데미레터는 경제경영, 문화 등 분야별 최신 인사이트와 업계 전문가의 실무 노하우를 소개하는 무료 뉴스레터로, 매주 목요일 발송된다. 배움을 필요로 하는 직장인들이 바쁜 일상 속에서도 지식을 쌓고 성장해나갈 수 있도록 돕기 위해 뉴스레터 서비스를 기획했다.

구글 매니저가 전하는 성장비결, 세계경제 전망, 플랫폼 비즈니스 전략 등 매주 다른 업계 인사이트를 영상과 짧은 기사 형식으로 만나볼 수 있다. 인사이트와 관련된 강의는 유데미 플랫폼에 일주일간 무료로 공개돼, 뉴스레터만 구독해도 유데미의 수준 높은 강의를 부담 없이 수강할 수 있다는 장점이 있다. 업무 생산성을 높이는 실무강의 등 추천강좌 정보도 제공된다. 뉴스레터 구독 신청은 유데미코리아 홈페이지에서 가능하다.

박민규 웅진씽크빅 유데미사업단장은 “바쁜 일상 속에서도 직장인들이 쉽고 빠르게 유용한 정보를 터득할 수 있도록 뉴스레터 서비스를 실시하게 됐다”며, “유데미가 제공하는 유익한 강의를 뉴스레터로 익히며 전문가로 성장해나가길 바란다”고 말했다.

유데미레터 발간을 기념해 오는 1월 24일까지 구독 이벤트를 진행한다. 뉴스레터 구독자 전원에게 유데미 강의 할인쿠폰을 증정하고, 이 중 100명을 추첨해 소정의 기념품도 지급한다.

유데미는 6만 강사의 17만5천 개 글로벌 강의를 75개 언어로 제공한다. ‘누구에게나 지식과 기술을 개방하고 연결함으로써 사람과 기업이 새로운 가능성을 창조하는 것을 돕고, 세상을 변화시키겠다’는 것을 미션으로 삼고 있다. 최신 IT강좌부터 비즈니스, 어학, 운동, 사진 등 취미까지 원하는 분야의 모든 수업을 수강할 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr