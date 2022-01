에듀윌, '공인중개사 온라인 설명회' 유튜브 생방송 19일 개최

오는 19일(수) 오후 8시30분, 종합교육기업 에듀윌(대표 이중현)은 2022년 공인중개사 시험 대비 ‘합격전략 설명회’를 유튜브 생방송으로 개최한다고 밝혔다.

본 설명회는 총 3부로 구성, 수험생들에게 합격 전략, 과목별 학습 방법 등에 대해 설명할 예정이다. 또한 방송 중 경품 이벤트도 마련되어 있다.

설명회 1부는 공인중개사 합격생의 데이터를 통해 학습 비법, 빠르게 합격을 돕는 단기합격 노하우 등을 안내한다. 이어지는 2부에서는 시기별 학습방법, 과목별 학습전략 등 시험에 대비하기 위한 자세한 정보를 제공한다. 마지막 3부에서는 에듀윌 공인중개사 교수와 학습매니저의 학습 컨설팅 등 합격 전문가와의 ‘실시간 Q&A’ 시간이 마련되어 있다.

설명회 종료 후에는 ‘1:1 맞춤 컨설팅’ 시간이 마련되어 있어 개인적인 궁금증을 해소할 수 있다. 컨설팅은 공인중개사 자격증을 보유한 상담 매니저들이 진행한다.

