DL이앤씨 ‘e편한세상 신곡 파크프라임’, 오는 18일부터 정당 계약 진행

- 전체 공급 대금의 중도금 60% 중 50% 범위 내에서 중도금 대출 알선 시행 예정

- 마감재·모형도·84B타입 관람은 주택전시관, 84A·C타입 관람은 사이버 주택전시관 통해 가능

DL이앤씨(디엘이앤씨)가 경기도 의정부시 신곡동 일원에 공급하는 ‘e편한세상 신곡 파크프라임’의 정당 계약이 이달 18일(화)부터 22일(토)까지 5일간 진행된다.

‘e편한세상 신곡 파크프라임’은 앞서 진행된 1순위 청약에서 314가구 모집(특별공급 제외)에 총 2,579명이 몰리며 평균 8.21대 1, 최고 13.53대 1의 청약 경쟁률을 기록했다. 특히 DL이앤씨가 의정부 신곡동에 공급한 ‘e편한세상 신곡 파크비스타’와 ‘e편한세상 신곡 포레스타뷰’에 이어 세 번째로 선보이는 아파트로 지역 내 인지도가 두터운 만큼 정당 계약에서도 순조로운 행보를 이어갈 것으로 예상된다.

계약 조건은 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%다. 중도금 대출에 대한 이자는 ‘중도금 이자후불제’ 조건으로 전체 공급 대금의 중도금 60% 중 50% 범위 내에서 중도금 대출 알선을 시행할 예정이다. 중도금 대출을 받고자 하는 경우, 계약 체결 후 지정된 중도금 대출 취급기관에 중도금 대출을 별도로 신청해야 한다.

주택전시관은 코로나19 바이러스 감염증(Covid-19) 확산 방지를 위해 당첨자 본인 외 1명까지만 입장하여 계약 체결을 할 수 있으며, 사전 방문 예약으로 지정한 방문 날짜 및 시간 외에는 방문이 불가하다.

주택전시관에서 마감재, 모형도 및 전용면적 84㎡B의 유니트 등을 관람할 수 있으며, 전용면적 84㎡A·C의 유니트는 홈페이지에 마련된 사이버 주택전시관을 통해 관람할 수 있다.

분양 관계자는 “DL이앤씨 출범 이후 의정부에 첫 선보이는 단지인데다 2021년 하반기 한경주거문화대상 웰빙아파트 대상, 비즈빅데이터연구소에서 발표한 2021년 주거트렌드 선도 아파트 브랜드 1위를 차지한 만큼 브랜드 가치를 인정받고 있다”라며 “획기적인 상품 구성 및 첨단 스마트 시스템, 특화 주거 시스템 도입으로 차별화가 더해지며 큰 인기를 얻은 만큼 계약에서도 좋은 결과가 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

경기도 의정부시 신곡동 일원에 선보이는 ‘e편한세상 신곡 파크프라임’은 지하 4층~지상 최고 35층, 5개 동, 전용면적 84㎡ 총 650가구로 지어지게 된다. 타입 별 가구수는 △전용면적 84㎡A 209가구 △전용면적 84㎡B 274가구 △전용면적 84㎡C 167가구다.

단지는 반경 1㎞ 내 발곡초·중·고가 위치해 ‘원스톱’으로 교육과정을 마칠 수 있으며, 의정부경전철 발곡역을 이용할 수 있다. 의정부경전철?수도권지하철1호선 회룡역 접근도 용이하다. 단지 앞 금신로를 통해 수도권제1순환고속도로, 동부간선도로, 구리~포천 고속도로 진입이 편리하다.

반경 1.6㎞ 내에 위치한 수도권지하철1호선 의정부역에는 GTX-C노선 등 광역 교통망 확충 사업이 추진되고 있다. 여기에 신곡동 일대 정비사업도 속도를 내고 있어 주거환경은 더욱 좋아질 전망이다.

한편 e편한세상 신곡 파크프라임은 주택전시관을 운영 중이며, 입주 예정일은 2024년 8월이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr