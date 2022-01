㈜이포즌, DT선도 기업으로 한발짝

코로나 팬데믹의 장기화는 4차 산업혁명을 가속화시켰고, 급속한 사업의 패러다임 변화와 비즈니스 환경변화로 인해 제조 업계의 Digital Transformation(DT)은 기업 생존에 필수 요소가 되어가고 있다.

스마트 제조에서 데이터를 수집, 가공하고 유의미한 데이터로 분석 시각화하는 실시간 모니터링은 솔루션 구축의 핵심이며, Deep Learning을 비롯한 모든 기계학습 모형들은 데이터를 기반으로 학습하기 때문에 좋은 성능을 구현하기 위해서는 많은 양의 정제된 데이터가 필요하다.

2005년 설립된 이포즌은 사업 초반 SK하이닉스, LG디스플레이 등에서 공장 설비의 모든 데이터를 수집, 실시간 모니터링과 분석을 진행할 수 있는 환경과 데이터 기반 의사결정과 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있는 환경을 구축하는 다수의 프로젝트를 수행하며 대규모 데이터 처리 노하우를 축적했다. MOM, MES, EAI, CEP, Cloud, Big Data를 아우르는 다양한 DT 관련 사업을 수행하며 LG디스플레이 공로패, SK하이닉스 감사패를 수상한 바 있다.

이포즌은 2011년부터 제조 분야뿐만 아니라 국민연금공단 EAI 프로젝트 수주를 시작으로 금융 분야와 아모레 퍼시픽, GS칼텍스 등의 Big Data 구축, SK하이닉스 Cloud 구축 등의 프로젝트를 통해 다양한 DT 관련 노하우를 축적하는 등 선도 기업으로 활약해 나갈 예정이라고 밝혔다.

이에 2019년 12월 별도의 DT연구소를 설립하여 인공지능 기반 기술 연구개발 및 실증 사업 수행을 통해 정상 데이터만을 이용한 이상 탐지를 수행하는 AE 기반의 모델에 관한 연구를 진행하고 있다. 최근에는 네이버 컨벌루션 오토인코더(Neighbor Convolution AE, NC-AE) 기반의 인공지능 모델을 이용하여 정상 이미지만으로 학습을 수행하여도 제품의 이상 유무 탐지 능력이 향상될 수 있는 제품 이상 탐지 방법을 특허 출원 중이다.

또한 Deep Learning 기술을 이용하여 시스템에서 발생하는 대량의 모니터링 및 로그 데이터 분석과 이상 현상 발생시 탐지 기능을 제공하는 AI분석 시스템을 구현해 냈으며, AI분석 시스템 구축을 통해 장애 및 이상 상황에서 신속히 대처할 수 있게 되어 장애발생에 따른 비용 및 모니터링의 효율성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이 외에도 다양한 콘크리트 구조물(댐, 교량, 도로, 아파트 등 시설물)에 대해 자동으로 균열 검출 및 분석 수행이 가능한 콘크리트 균열 탐지 장치 및 방법, 균열 학습 장치 및 방법을 연구하여 특허 출원 중에 있으며, 에스컬레이터에 소음, 진동 센서를 부착하여 상시로 체인 늘어남 여부와 설비의 이상을 감지하고, 이상 감지 시 서버에서 AI 모델 및 ISO 표준에 의한 긴급 점검을 실시하여 효율적으로 설비를 점검할 수 있는 기술도 개발 중에 있다. DT 연구소는 그 동안 축적된 DT 분야의 경험과 노하우로 설립 후 2년 동안 8건의 논문 발표와 3건의 특허 출원 등의 가시적인 성과를 기록했다.

한편 이포즌은 17년간의 민간 제조분야 프로젝트 수행 경험과 노하우를 기반으로 GS인증, ISO9001인증, 이노비즈 인증을 연이어 획득하는 등 대외적인 평가에서 기술력과 혁신성을 인정받고 있다.

또한 2020년 ‘Digital Tranformation의 BEST 서비스 파트너’라는 비전 선포식을 통해 중소기업 스마트 제조의 맞춤형 서비스 제공, 공공 안전 분야의 진출 등 다양한 산업분야와의 DT 기술융합, 고객의 IT 전략에 맞는 실효성 있는 DT서비스 제공의 3가지 주요 목표를 내세워 DT의 선도 기업 및 강자로서의 입지를 더욱 견고히 하고자 정진해 나갈 계획이다.

