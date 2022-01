테슬라 대규모 공급 계약 체결! 긴급 정보 입수! 끝나지 않은 2차전지 황금株

외인 쓸어 담은 극비리 재료주 4연상 터질 초대형 후속주 공개, 선착순 30명 마감!

늦게 신청하신 분은 다음 기회를 기약하세요.

* 신청 폭주 시 조기 마감하는 점 양해 부탁드립니다.

▶▶ 2022년 엄청 크게 ‘상한가’부터 시작! 포르쉐, 테슬라, 애플도 따라간다! ‘ㅇㅇㅇ’ 관련주 강세! ▶ 무료체험 신청◀

2차전지 세계점유율 44%! 소형 2차전지 10년째 선두!

대규모 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 공급계약 체결! 6만t 규모의 ‘ㅇㅇㅇ’공장 신설 투자 유치!

▶'2차전지'의 신흥강자! 대규모 공급계약 체결! 800% 극비리 재료株 ▶바로확인◀

상한가 먹고 싶으신 분들 많으시죠?

올라가는 종목 따라 붙는다고 수익낼 수 있는 거 아닙니다.

섣부른 접근은 지양하고 신중하게 매수하세요!

자! 또 한번 나갑니다! 이제 기회는 단! 오늘뿐입니다!

종목명, 매수가 정확하게 제시해드립니다!!

▶▶연일 외국인 2,000만주 실적+매집! 본격 상승 파동 초기 진입 종목 [클릭] ◀◀

외인, 기관 유통주식의 절반 가까이 거대 물량매집 중!

이제는 마지막이다 생각하세요. 이 기회 마저 놓치면 접으셔야 합니다.

놓치고 후회하지 마시고 단, 돈 100만원이라도 매수하세요!

[최근 상한가 적중]

*21.01.10 에디슨EV(136510) 2上 적중!

*21.01.03 로스웰(900260) 3上 적중!

*21.12.30 피플바이오(304840) 上 적중!

*21.12.29 코세스(089890) 上 적중!

*21.12.28 이엔플러스(074610) 上 적중!

*21.12.27 웰바이오텍(010600) 上 적중!

*21.12.24 디아이씨(092200) 上 적중!

*21.12.23 지나인제약(078650) 上 적중!

*21.12.22 KPX생명과학(114450) 上 적중!

*21.12.21 인터엠(017250) 上 적중!

* 선착순 20명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공 *

[오늘의 관심주]

삼화콘덴서 삼화콘덴서 001820 | 코스피 증권정보 현재가 66,200 전일대비 2,100 등락률 -3.07% 거래량 317,838 전일가 68,300 2022.01.17 14:24 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개 close 대성파인텍 대성파인텍 104040 | 코스닥 증권정보 현재가 2,685 전일대비 10 등락률 -0.37% 거래량 13,521,726 전일가 2,695 2022.01.17 14:24 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주] 대성파인텍, 최재형 고향 창원에 본사 소재 부각 강세 close 현우산업 현우산업 092300 | 코스닥 증권정보 현재가 7,030 전일대비 10 등락률 -0.14% 거래량 7,208,735 전일가 7,040 2022.01.17 14:23 장중(20분지연) 관련기사 역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 관련株 갑니다, 또 한 번 역사 기록!"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개“화승알앤에이” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다! close 뉴인텍 뉴인텍 012340 | 코스닥 증권정보 현재가 4,410 전일대비 245 등락률 -5.26% 거래량 3,353,808 전일가 4,655 2022.01.17 14:24 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한번의 역사 기록"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개[특징주]뉴인텍, 커패시터 모든 현대차 전기차 기본 탑재…美·獨 전기차 '러브콜' close 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 200 등락률 -0.26% 거래량 6,618,989 전일가 77,300 2022.01.17 14:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래삼성전자·SK하이닉스, 목표주가 올랐지만 주가 지지부진 왜?[단독] OLED 협력설 커지는데…삼성-LG, IPS 상표권 놓고 충돌 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.