핸디엄, 귀리 베이스 비건 라떼 ‘오트브루’ 출시

핸디엄이 비건 인증을 받은 라떼 음료 제품을 선보인다.

콜드브루 커피 전문 기업 핸디엄은 구매 후 바로 마실 수 있는 RTD(Ready To Drink) 형태의 비건 라떼 ‘오트브루(240㎖)’를 출시했다고 밝혔다.

신제품은 동물성 우유 대신 식물성 귀리 원액과 무첨가 프리미엄 콜드브루 커피 원액을 블렌딩해 완성한 비건 라떼 음료이다.

10대 슈퍼푸드로 알려진 귀리 특유의 고소한 맛과 깔끔한 풍미의 콜드브루 커피가 조화를 이루며 우유를 사용한 라떼와 같은 부드러운 느낌을 선사한다. 핸디엄의 특허 기술을 적용한 무첨가 콜드브루 커피 원액 20%, 국내 기술로 완성한 귀리 원액 25% 등 시중에 판매되는 라떼 음료 대비 높은 원재료 함량을 자랑한다.

또한 재료 본연의 고소한 맛을 위해 설탕을 첨가하지 않았으며 대체 감미료인 액상 알룰로스와 스테비아를 사용해 당류는 한 병당 3g이다.

‘오트브루’는 삼양패키징 무균충전 기술인 아셉틱 방식으로 생산되며, 세계적으로 인정받는 이탈리아 비건 인증기관 브이 라벨(V-LAVEL)의 까다로운 원재료 및 성분 검사와 제조과정 확인을 거쳐 비건 제품 인증을 획득했다. 핸디엄은 공식 홈페이지 및 네이버 스마트스토어 출시를 시작으로 판매처를 확대해 나갈 계획이다.

핸디엄 관계자는 “라떼 음료를 좋아하는 커피 애호가부터 비건 라이프를 실천하거나 유당불내증을 겪고 있어 유제품이 첨가되지 않은 커피를 마실 수밖에 없었던 이들에게 ‘오트브루’는 새로운 선택지가 될 것”이라며, “최근 가치소비와 비건 라이프 스타일이 대두되고 있는 만큼 앞으로도 다양한 식물성 대체 우유를 활용한 콜드브루 라떼 제품군을 확대할 것”이라고 말했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr