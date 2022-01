현대차, 2조8000억원대 인도 배터리 저장시설 사업 입찰 참여…전기차 연계

인도 대기업 릴라이언스 인더스트리와 마힌드라&마힌드라 등과 경쟁

[아시아경제 공병선 기자] 현대차가 인도 정부의 24억달러(약 2조8560억원) 규모 배터리 저장시설 투자 인센티브 사업 입찰에 참여한 것으로 알려졌다.

15일 타임스오브인디아 등 인도 매체에 따르면 전날 마감된 배터리 저장시설 사업 입찰에 현대차와 인도 대기업 릴라이언스 인더스트리, 마힌드라&마힌드라 등이 참여했다. 아울러 소프트뱅크 그룹이 지원하고 있는 올라 일렉트릭과 인도 최대 건설업체 L&T, 배터리 제조사 아마라라자와 익사이드도 입찰 경쟁에 나섰다.

지난해 인도 정부는 ‘첨단화학전지(ACC) 배터리 저장시설 생산연계 인센티브 계획’을 승인하고 24억달러 규모의 예산 지원을 책정했다. 인도 정부는 해당 계획을 통해 기업들의 배터리 저장시설 투자를 장려하고 향후 10년 동안 보조금도 지급할 예정이다.

아울러 이번 사업으로 5년 동안 총 50기가와트시(GWh)의 배터리 저장시설을 구축한다는 게 인도 정부의 목표다. 인도 정부로부터 인센티브를 받으려면 기업은 최소 5GWh 용량의 ACC 배터리 저장시설을 만들어야 한다.

인도 정부는 2030년까지 전기자동차 점유율을 30%까지 늘리는 것으로 목표 삼고 자국 내 배터리 관련 사업 확대에 속도내고 있다. 현대차 역시 지난달 인도에서 400억루피(약 6200억원)의 연구개발비를 투자해 2028년까지 전기차 6종을 출시하겠다고 밝혔다.

