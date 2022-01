[포토]금천구, 민선 7기 100대 과제 성과보고회 개최

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 13일부터 14일까지 2일간 유성훈 구청장 주재로 간부 공무원이 참석한 가운데 ‘민선 7기 100대 과제 성과보고회’를 개최했다.

금천구는 ‘동네방네 행복도시 금천’이라는 구정 비전 달성을 위해 민선 7기 공약사업을 포함한 100대 정책과제(공약 69개, 정책 31개)를 선정, 주기적으로 이행 실태를 점검해 왔다.

이번 보고회는 이행 실태 상황을 종합적으로 분석하고 평가해 현재 공약사업 이행률 91.3%를 더욱 끌어올리고 데 중점을 두고 진행됐다.

금천구는 그동안 구민과 약속인 100대 과제를 실천하기 위해 노력한 결과 한국매니페스토실천본부 공약 실천 평가에서 2년(2019년, 2021년)에 걸쳐 최우수(SA)로 평가받은 바 있다.

유성훈 금천구청장은 보고회에서 “사업 실적과 성과는 과학적으로 분석하고 평가해 구민이 이해하기 쉽게 표현해야 한다”면서 “공약이란 구민 모두와 함께한 약속이라는 점을 염두에 두고, 전 직원은 공약사업 포함 100대 정책과제들이 잘 마무리될 수 있도록 최선을 다하길 바란다”고 당부했다.

