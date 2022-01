굿닥, 비대면 접수 태블릿 제휴병원 4000곳 돌파… "월 평균 80만명 이용"

[아시아경제 장효원 기자] 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 9,420 전일대비 80 등락률 -0.84% 거래량 30,011 전일가 9,500 2022.01.14 10:17 장중(20분지연) 관련기사 케어랩스 자회사 굿닥, 병원·약국 리뷰 35만건 돌파케어랩스 자회사 나인커뮤니케이션, NFT 전시 클라우드 서비스 美 ‘포틀’ 국내 론칭[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일 close 자회사 모바일 헬스케어 플랫폼 기업 굿닥은 국내 비대면 접수태블릿 도입 병원이 총 4000처를 돌파하며 월 100만건 이상 접수 건 수가 발생하는 등 지속적으로 병의원 현장에서 태블릿 접수 시스템 사용 사례가 증가하고 있다고 14일 밝혔다.

굿닥의 비대면 접수 태블릿은 의료 현장의 업무과중 해소와 사용자 편의성 증대를 목적으로 개발된 비대면 의료접수 솔루션이다. 누적 2500만의 접수 건 수를 기록 중인 굿닥의 비대면 접수 태블릿은 월 평균 80만명의 병원 방문객들이 이용해오고 있다.

4000번째로 비대면 접수 태블릿을 도입한 하남 삼성웰니스의원 측은 응급질환 진료가 가능하고, 365일 연중무휴로 운영 중인 만큼 효율적인 병원 운영의 개선 차원에서 제휴를 결정했다고 설명했다. 특히 젊은 환자들을 대상으로 ‘스마트하고 젊은 병원’ 이미지를 줄 수 있는 점도 긍정적 요소였다고 덧붙였다.

임진택 굿닥 대표이사는 “코로나19를 기점으로 의료 현장의 업무과중이 높아진 상황에서 원내 업무부담을 덜어주는 굿닥의 비대면 솔루션이 현장에서 큰 호응을 받고 있는 만큼, 앞으로도 효율적인 병원 운영을 위한 파트너로서 다양한 서비스 품질들을 제고해 나갈 계획”이라고 전했다.

