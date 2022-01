‘2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 올라케어 선정 완료

빠른 매칭의 비대면 진료, 플랫폼 최초 ‘의약품 전문 라스트 마일’ 배송 서비스 제공으로 차별화

㈜블루앤트에서 운영하는 비대면 진료 플랫폼 올라케어는 지난 13일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 ‘2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 시상식에서 비대면 진료 플랫폼 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

올해 20주년을 달성한 ‘2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상’은 한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국소비자포럼이 주관하는 우리나라 대표 브랜드 시상식이다. 올해는 온라인과 모바일, 1:1 전화 설문 조사를 통해 약 38만 명의 소비자를 대상으로 고객 기대치와 브랜드 만족도를 평가했다.

올라케어는 전문성 및 안정성을 인정받았으며 비대면 진료 플랫폼 최초 소비자 만족도 1위를 차지했다. 의료 접근성과 편의성 등 변화하는 라이프 스타일에 따른 소비자 니즈를 반영하여, 선별된 최고의 의료진을 가장 빠르게 연결하고, 개인의 사생활을 보호하는 안전한 비대면 원격 진료 및 약 배송 서비스를 제공한다.

올라케어 비대면 진료는 빅데이터 기반 ‘AI 올라코디’가 최적화된 의사를 실시간으로 추천해 준다. 환자가 질환과 원하는 진료 시간을 선택하면 해당 시간에 진료가 가능한 의사를 빠르게 매칭하여 대기 시간을 최소화했다. 또한 사용 경험이 좋았던 병원을 직접 선택하거나 전담 병원으로 지정할 수 있으며, 가족의 대리 진료 신청, 화상 진료 등 고객 편의성을 높여주는 기능들이 빠르게 업데이트되고 있다.

의약품 전문 배송 서비스인 ‘올라 딜리버리’도 타 서비스와 차별화되는 올라케어만의 강점이다. 전문적인 교육을 받은 배송 전담 올라케어 직원이 약국에서 조제된 약을 픽업해서 환자 본인 확인 후 직접 전달해 주는 방식으로 운영된다. 특히 민감한 약 배송 과정에서 오 배송 리스크 해결과 개인 민감 정보인 사생활 보호에 중점을 뒀다. 올라케어는 더 많은 고객들의 편의를 위해 라스트 마일 배송이 가능한 자체 배송 권역을 단계적으로 확대해갈 예정이다.

올라케어를 운영하는 ㈜블루앤트 김성현 대표는 “이번 수상은 고객의 편의는 물론, 전문적이고 안전한 비대면 원격 의료 서비스를 제공하기 위해 힘써온 결과” 라며 “소비자가 직접 선택한 2022년 가장 기대되는 브랜드로 선정해주신 만큼, 의료 서비스 제공자인 병원과 약국을 포함한 모두에게 가장 신뢰받는 '비대면 진료 & 약 배송 No.1 플랫폼'의 자리를 지킬 수 있도록 노력하겠다”라고 수상 소감을 전했다.

한편, 올라케어는 지난해 12월 월간 활성 이용자 수(MAU) 19만 명을 넘어서고, 사용자의 진료건수가 전월 대비 400% 이상 증가하는 성과를 기록하며 높은 성장률을 보이고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr