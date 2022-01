황금 입지 ‘스타일리시 럭셔리’ 고급 주거단지 '엘루크 서초'

강남권 신흥 주거 단지 기대감…인근 연이은 개발로 미래 가치 지속 상승

최근 또 한 번의 대규모 개발을 앞두고 있는 강남, 서초에 대한 관심이 뜨겁다. 서울을 대표하는 업무지구와 상권이 모두 위치한 만큼 연이은 개발호재를 통해 가치가 한층 더 높아질 것이라는 기대감이 커지고 있기 때문이다.

이 중에서도 신규 고급 주거시설들에 대한 관심이 높다. 이미 완비된 강남권의 뛰어난 인프라에 개발 호재가 더해지고, 여기에 고급 주거시설의 다양한 생활 편의성까지 누릴 수 있어 향후 ‘미래가치’가 높게 점쳐진다는 평이다. 이 같은 신규 고급 주거시설들은 실수요자들은 물론 투자자들에게도 인기가 높은데, 최근 이 같은 탁월한 생활 환경을 누릴 수 있는 주거상품 입지로 떠오르는 지역이 바로 바로 서초구 교대사거리 인근이다.

이 지역의 경우 2020년 발표된 ‘서초로 지구단위계획 재정비안’에서 강남역에서 서초역까지 일대 58만㎡ 개발이 예정된 서초대로와 교대역 사거리를 통해 바로 연결되는 입지로, 인근 개발호재를 그대로 누릴 것으로 전망된다.

이와 함께 강남 지역의 오랜 숙원으로 꼽히는 경부고속도로 지하화 및 상부 공원화 사업도 추진 중이어서 지역 가치 상승에 대한 기대감아 더욱 커지는 모양새다. 인근 코오롱 부지, 라이온미싱 부지 등도 주거, 상업, 업무가 원스톱으로 이뤄지는 복합타운으로 조성될 예정이며 옛 국군정보사령부 부지에 조성 예정인 문화예술복합타운 또한 착공을 앞두고 있다.

특히 최근 1년간 교대사거리와 남부터미널 사이 인근 지역 내에서 건축 승인을 받았거나 건축 예정인 신규 건축 사업지들은 대부분 주거시설로, 그간 노후 상업시설 비중이 대다수를 차지하던 이 지역이 향후 강남의 신흥 주거 단지로 거듭날 것이란 예측이 가능한 동시에 높은 미래가치까지 점쳐지는 대목이다.

이러한 가운데 이 곳에서 2월 분양 예정인 고급 주거단지 ‘엘루크 서초’에 대한 기대감 또한 높다. 서울시 서초구 교대사거리 인근에 지하 4층~지상 23층 2개동 총 330실 규모, 각 19㎡~41㎡ 크기의 12개 평면으로 조성 예정인 ‘엘루크 서초’는 ㈜스튜디오디컴퍼니가 시행하고 1군 건설사 롯데건설㈜가 시공을 맡았다.

도보 약 5분 내외인 500미터 거리에 교대역, 남부터미널역이 위치하며, 도보10분 내외인 800미터 거리에 서초역이 위치하는 트리플 역세권 단지다. 경부고속도로 서초IC, 반포대로, 서리풀터널, 남부순환로 등 사통팔달 교통까지 누릴 수 있으며 외교센터 및 서초 법조타운, 서초구청 등 행정기관도 인접해 있다.

이러한 ‘황금 입지’에서 ‘엘루크 서초’는 지난해 ‘엘루크 반포’의 분양 성공으로 입증된 엘루크만의 ‘스타일리시 럭셔리’를 주거 및 설계 테마로 제시하며 이를 통해 ‘나다움’을 누리는 새로운 차원의 주거공간 경험을 제공할 예정이다. 1룸, 1.5룸, 2룸의 다양한 평면 구성과 합리적인 분양가로 수요층 선택의 폭을 넓혔으며, 건축물 외관은 석재 디테일과 수직 커튼월 입면, 브론즈 패턴 디자인으로 유니크한 스타일을 완성했다.

또한 커뮤니티 공간 ‘루크니티'를 조성해 입주민들의 스타일리시한 라이프스타일을 지원한다. 23층 전망에서 공용바, 바비큐 존, 펫파크를 누릴 수 있는 옥상 커뮤니티 공간 ‘루크니티 라운지’와 공유 오피스, 북카페, 1인 독서공간을 갖춘 ‘루크니티 어라운드’, 다양한 시설의 피트니스룸과 1인 PT실이 구현된 ‘루크니티 피트니스’ 등이 들어설 계획이다.

차별화된 라이프 플랫폼 솔루션도 도입된다. 입주민들은 어플리케이션 또는 음성명령으로 조명이나 가전 등 여러 기기를 한 번에 제어할 수 있고, 얼굴 인증을 통한 세이프 홈 컨트롤에서 방문 차량 관리, 주변 정보 확인까지 보다 간편하게 편리한 스마트 홈 서비스를 이용 할 수 있다.

이와 함께 VVIP를 위한 생활편의와 다양한 예약 서비스는 물론 비즈니스와 이벤트 지원까지 다양한 맞춤형컨시어지 서비스가 제공한다. 발렛파킹과 방문세차, 하우스키핑, 세탁 및 드라이클리닝, 케이터링과 펫케어 서비스 등을 전용 어플리케이션으로 이용할 수 있도록 계획 중으로, 입주민들은 호텔에서 주로 제공됐던 서비스를 내 집에서 누릴 수 있게 될 전망이다.

‘엘루크 서초’는 법조타운과 강남 상업지구 등 서초와 강남의 다양한 인프라를 모두 누릴 수 있는 입지로, 신세계백화점, 롯데마트, CGV 강남, 성모병원 등 편의시설 및 예술의전당과 국립중앙도서관, 한전아트센터, 국립국악원 등 문화·예술시설 등이 잘 갖춰져 있어 쇼핑·문화·여가생활을 모두 편리하게 즐길 수 있다.

한편, ‘엘루크 서초’는 분양 갤러리를 운영할 예정이다.

