김인호 서울시의회 의장, 의회 인사권 독립 기념 4급 이상 공무원 임명장 수여

13일 의장접견실에서 4급 이상 간부 19명 대상 의장명의 임명장 수여...인사권 독립에 따라 의회 사무직원에 대한 의장 임용권 첫 행사...김인호 의장 “서울시의회 소속 공무원으로서의 소속감과 책임감을 가지고 각자 위치에서 소명을 다해주길” 당부 ...광진구의회 소속 공무원 임명장 수여

[아시아경제 박종일 기자] 김인호 서울시의회의장은 13일부터 서울시의회 의장이 의회 소속 공무원에 대한 인사권을 행사하게 됨에 따라 4급 이상 간부 공무원을 대상으로 임명장을 수여했다.

지난해 전부개정된 지방자치법이 1월13일부터 시행됨에 따라 의회소속 공무원에 대한 임용권이 자치단체장으로부터 시의회 의장에게 전면 이양된다. 그동안은 시장의 위임을 받은 시의회사무처장이 소속 공무원에 대한 임명장을 수여해왔다.

이번 임명장 수여식은 사무직원에 대한 임용권자로서 김인호 의장이 첫 임용권을 행사하는 것으로 이날 김 의장은 사무처장을 비롯 각 부서 담당관 및 11개 전문위원실 수석전문위원 등 19명에게 의장명의 임명장을 직접 전수했다.

김인호 의장은 “인사권 독립에 따라 집행부가 아닌 시의회 소속 공무원으로서 소속감과 책임감을 가지고 소임에 최선을 다해주기를 바란다”고 전했다.

또 “인사권 독립이 단순히 인사권한을 행사한다기보다는 이전보다 향상된 전문성과 균형감을 가지고 집행부를 견제하는 토대가 마련된 것”이라며 “공정하고 신뢰할 수 있는 인사시스템 마련과 승진, 전보 등에 있어 균형인사가 추진될 수 있도록 인사원칙을 세워 인사운영을 해나갈 것”이라고 밝혔다.

광진구의회(의장 박삼례)가 13일 지방의회 인사권 독립에 따른 의회 소속 공무원에 대한 첫 임명장 수여식을 개최했다.

임명장 수여식에 앞서 광진구의회와 광진구 간 ‘인사 운영에 관한 업무 협약’도 체결했다. 이는 지방의회 인사권 독립을 체계적으로 준비, 두 기관 간의 상호 협력체계를 계속 이어가기 위함이다.

협약서는 ▲매년 1회 이상 정기적 인사교류 ▲교육훈련 프로그램 및 후생복지제도 통합 운영 ▲협약서의 효율적인 운영과 세부기준 마련을 위한 인사운영협의회 설치 등 내용을 담고 있다.

박삼례 의장은 “오늘부터 새로운 지방자치 시대가 열렸다. 그동안 지방의회 인사권 독립과 관련해 집행부와 업무 협약을 체결하는 등 안정적인 인사 운영을 위해 철저히 준비해 왔다”며 “의회사무국에 근무하는 직원 모두 전문성과 사명감을 바탕으로 맡은 바 책임을 다하고 진정한 지방자치 실현을 앞당길 수 있도록 함께 노력하자”고 소감을 밝혔다.

