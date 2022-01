올해 교육회복·맞춤형 지원에 9.4조원 투입

교육부-시도교육청, 교육회복지원위원회 개최

2022년에 교육회복 등에 9조4152억원 지원

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 올해부터 학습결손 회복을 위한 대학생 튜터링 사업을 시행한다. 현장 교원을 통한 교과보충 수업도 확대한다.

13일 교육부와 전국시도교육감협의회는 ‘제3차 교육회복지원위원회 회의’를 비대면으로 열어 교육회복 추진현황과 2022년 교육회복 추진 계획 등을 점검했다.

이날 회의에서는 교육회복 안착 방향과 교육격차 해소를 위한 단계적 이행 방안, 코로나19 장기화에 따른 취약 계층과 대안교육 등 지원방안을 논의했다.

교육부와 시도교육청은 교육회복과 취약계층 맞춤형 지원에 올해 9조4152억원을 투입한다.

올해부터 교육결손과 학교 일상회복을 위한 정책으로 현장 교원을 통한 교과보충 프로그램을 확대한다. 지난해 전국 8324개교에서 교과보충 프로그램을 실시했다. 올해 특별교부금 3200억원과 시도교육청 8855억원을 투입할 계획이다.

협력수업 선도학교(500개교)와 두드림학교(6000개교), 학습종합클리닉센터(193개)를 포함하는 '기초학력 3단계 안전망'도 강화한다.

교·사대생을 활용하는 대학생 튜터링 사업도 올해부터 신설해 희망하는 학생들에게 학습 보충과 상담을 지원한다. 올해 국고 1050억원을 투입한다.

교우관계 형성, 사회성 함양, 신체활동 등을 집중 지원하는 학교 단위 프로그램에 특별교부금 205억원, 심리지원을 위한 상담, 치료비, 방문 의료 서비스에 특별 교부금 212억원을 지원한다.

하반기부터는 2단계 교육회복 안착과 교육격차 해소 중장기 이행안을 마련하기로 했다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "교육부는 코로나 위기를 넘어 학교의 온전한 일상회복과 우리 학생들의 결손을 극복하는 교육회복을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr