광주, 역세권 아파트 ‘첨단 메트로시티 서희스타힐스’

광주 신규 지하철 개통 소식이 전해지며, 신규 분양 단지가 관심을 받고 있다. 총 10개의 노선이 지나는 서울과 달리 광주의 지하철노선은 현재 광주 도시철도 1호선 하나에 불과해 교통망이 부족하다는 평가를 받아왔기 때문이다.

이에 광주시의 숙원 사업이었던 광주 도시철도 2호선 개통이 추진 중에 있어 수요자들의 기대감을 모으고 있다. 광주 도시철도 2호선은 총 연장 41.84km의 순환선으로 광주시청을 시작으로 광주역, 첨단을 거쳐 다시 시청으로 연결된다.

2025년 개통을 목표로 총 3단계의 걸쳐 진행 중이며 총 44개소의 정거장이 조성될 예정이다. 이는 현재 광주를 지나는 지하철 정거장이 20개소인 것을 감안했을 때 약 3배가량 늘어나는 수준으로 완공 시 광주 일대 교통 여건이 크게 개선될 전망이다.

역 주변에는 역세권 및 상권 활성화가 예상되는데다 분양부터 실제 입주까지 기간을 생각하면 입주와 동시에 역세권 프리미엄을 누릴 수 있을 것으로 기대되기 때문이다.

이달 조합원을 모집하는 주상복합단지 ‘첨단 메트로시티 서희스타힐스’도 광주 도시철도 2호선 용두역 초역세권 입지에 들어서 교통호재에 따른 수혜가 예상된다.

서희건설이 시공을 맡은 ‘첨단 메트로시티 서희스타힐스’는 광주광역시 북구 용두동 일원에 지하 3층~지상 37층, 4개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 560가구 규모로 조성된다.

단지는 바로 앞으로 광주 도시철도 2호선 용두역이 2024년 개통 목표로 추진되고 있어 향후 희소성 높은 초역세권 입지를 갖출 전망이다. 또 빛고을대로를 통해 동림IC, 북광주IC, 호남고속도로 등 주요 도로 진입도 가능해 타 지역까지 이동도 수월하다. 또한 호남고속도로 첨단방면 연결로 개설, 상무지구-첨단산단간 연결도로 개통이 예정돼 있어 교통여건은 큰 폭으로 개선될 전망이다.

학교와 대형마트, 문화시설, 공원 등이 인접한 풍부한 생활 인프라도 돋보인다. 도보 거리에 본촌초, 용두초, 용두중, 지산중이 위치하며 롯데마트, 광주보훈병원, 광주패밀리랜드, 국립광주박물관 등 편의?문화시설도 가깝다. 양산호수공원, 첨단생활체육공원, 영산강 산책로 등의 자연환경도 누릴 수 있다.

단지 내 입주민의 생활 편의를 위한 특화 커뮤니티 시설이 적용된다. 주민 이동 동선을 고려한 단지 내 커뮤니티 시설이 적용되며 포켓공원, 분수광장 등 입주민들의 쉼터로 활용될 수 있는 공간과 공중산책로, 주민운동시설을 배치해 가벼운 운동이나 산책도 가능하다. 단지 아래 부대복리시설에는 휘트니스, 작은도서관 등 여가 시설도 조성될 계획이다.

‘첨단 메트로시티 서희스타힐스’ 인근 굵직한 개발호재로 미래가치가 기대된다. 가까운 거리 개발 예정인 첨단3지구는 광주 북구, 광산구 일원 361만6,853㎡에 이르는 지역이다. 이곳은 AI기반 과학기술 창업 단지를 포함한 산업용지가 들어서며 상업용지, 공원과 같은 기반시설이 함께 조성돼 광주의 주요 연구·산업의 거점으로 거듭날 예정이다. 거기에 광주첨단과학산업단지, 본촌산업단지 등 대규모 산업단지와 인접해있어 이곳에서 유입될 근로자 수요도 대거 유입될 전망이다.

‘첨단 메트로시티 서희스타힐스’은 청약통장이 없어도 내 집 마련이 가능하다. 가구주들이 직접 조합을 결성해 건축비를 부담하는 만큼 주변 시세에 대비 합리적인 분양가를 기대할 수 있다는 점도 장점이다.

단지는 건축심의 및 경관심의가 승인 완료되었으며 토지승낙서가 아닌 소유권이전(토지매입) 95% 이상으로 빠른 착공 및 사업을 추진할 계획이다. 특히 지주택 사업 경험이 풍부한 서희건설이 시공에 나선다.

‘첨단 메트로시티 서희스타힐스’의 홍보관은 1월 오픈 예정이다.

