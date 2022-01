내 아이 가는 곳 어떤가요? … 울산시, 어린이집 정보공개 실속있게

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 울산시가 어린이집 이용 학부모의 알권리를 강화하기 위해 올해부터 어린이집 정보공개를 실속있게 바꾼다.

정보 공개는 어린이집정보공개포털에서 실시되며 어린이집의 정보변경 내용을 수시로 반영해 신속하게 제공할 계획이다.

정보 열람은 어린이집정보공개포털에서 이용하고자 하는 어린이집 유형, 야간연장·24시간·장애아통합·시간제보육 등 보육 서비스, 열린·공공형 어린이집 해당 유무, 평가정보 등을 검색할 수 있고 어린이집끼리 비교도 가능하다.

어린이집의 기본현황, 교육·보육 과정, 예결산 등 회계, 영양과 환경 위생, 안전교육·안전 점검, 평가, 위반내역 등 9개 항목과 36가지 세부 정보를 확인할 수 있다.

주요 정보는 연장보육반 정·현원, CCTV 시설현황, 보육교사의 현 기관 근속연수, 특별활동, 제공서비스, 위반내역 등이다.

울산시 관계자는 “어린이집 정보공개 내실화로 어린이집을 보내는 부모의 알권리 보장과 선택권을 확대하는 계기가 될 것이다”며 “어린이집, 부모와 소통하며 안심할 수 있는 보육환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.

