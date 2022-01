공정위, '커피베이·세븐일레븐·이디야' 등 착한 프랜차이즈 100개사 선정…대출금리 인하 등 혜택

코로나19로 어려운 5만3132개 가맹점주에 188억원 지원

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회와 공정거래조정원는 작년 한해 동안 총 5만3132개의 가맹점들에게 광고판촉비 인하와 로열티 감면 등으로 약 188억원을 지원한 100개의 가맹본부를 '착한 프랜차이즈'로 13일 선정했다.

공정위는 지난해 9월 한 달 동안 업체의 신청을 받아 변호사와 교수, 가맹거래사 등 전문가로 구성된 평가위원회가 로열티 감면과 광고·판촉비용의 지원, 원재료 공급가격 감액 등 가맹점에 대한 자금지원의 정도와 함께 가맹사업법 위반 이력 등을 심사해 총 100개 가맹본부를 착한 프랜차이즈로 선정했다.

업종별로 보면 한식 22개, 커피 13개, 치킨 12개, 분식 8개 등 외식업종 가맹본부가 다수였다. 나머지는 교육 서비스업종 3개, 편의점업종 4개 등이었다.

이번에 착한프랜차이즈로 선정된 가맹본부들은 작년 한 해 동안 5만3132개 가맹점주들에게 총 188억원을 지원했다. 지원 방식은 광고판촉비 인하 (37.3%), 로열티 감면 (31.4%), 운영자금 지원 (18.6%) 등 이었다.

선정된 가맹본부 중 커피베이, 코리아세븐(세븐일레븐), 이디야 3개사는 각각 광고비 전액 부담과 유통기한 임박 상품의 처리 지원, 무료 노무 상담 제공 등을 통해 가맹점과의 상생협력을 가장 잘한 것으로 평가받아 '우수 상생모델 프랜차이즈'로 선정됐다.

착한프랜차이즈로 선정된 가맹본부는 올 12월 31일까지 소상공인시장진흥공단 정책자금을 대출받을 경우 금리를 0.6%포인트 인하받는다. 신용보증기금에서 보증을 받을 경우 보증료도 0.2%포인트 인하되며, 공정거래협약이행 평가에서 가점(3점 이내)을 받고 착한 프랜차이즈 확인 마크도 2022년 한해 동안 사용할 수 있다.

공정위 관계자는 "이번 착한프랜차이즈 선정을 계기로 금전적 지원 외에도 다양한 방식의 상생 문화가 가맹업계 전반으로 확산될 수 있을 것으로 기대한다"며 "공정위와 조정원은 앞으로도 착한프랜차이즈 사업을 보다 활성화시켜 가맹시장의 상생과 혁신이 보다 강화되도록 할 것"이라고 말했다.

