바이유어, 세럼핏 풀커버 글로우 쿠션 등 신제품 출시

새롭게 론칭한 뷰티 브랜드 ‘바이유어(ByUR)’가 세럼핏 풀커버 글로우 쿠션을 포함한 총 7가지 신제품을 출시한다고 밝혔다.

13일(목) 일본, 국내 동시 론칭을 진행하며 시부야, 긴자, 우메다, 삿포로, 텐진, 나고야 등 일본 지역별 14개 로프트(LOFT) 매장에서도 만나볼 수 있다. 모든 제품은 알레르기 유발성분 25가지에 해당하는 향을 첨가하지 않았다.

바이유어의 메인 제품은 최근 출시된 ‘세럼핏 풀커버 글로우 쿠션’(Serumfit Fullcover Glow Cushion)이다. 이번 신제품은 SPF40, PA++의 자외선 차단, 미백, 주름개선 3중 기능성을 갖춘 메이크업 제품으로 은은하면서도 자연스럽게 화사한 광채 피부를 표현해 준다. 촉촉한 보습 성분과 오일 성분들이 함유돼 겨울철에도 건조함 없이 사용하기 좋은 커버 쿠션이라는 게 브랜드 측 설명이다.

본 제품은 제조사 기술인 X-fine technology를 적용하여 작아진 입자가 피부 결점을 촘촘하게 밀착 커버해 준다. 또한 특허 성분인 애플페논, 식물유사콜라겐, 프로바이오틱스, 티트리 오일의 주요 효능이 2배가량 농축되어 있는 4-터피네올 등을 함유하고 있다. 저자극 피부 테스트를 완료했으며 SCI급 논문으로 인증된 성분들도 들어있어 안심 커버가 가능하다.

세럼핏 풀커버 글로우 쿠션은 쿨톤, 웜톤 피부 모두 데일리 쿠션으로 사용할 수 있도록 17호 페어, 20호 크림 베이지, 21호 네츄럴 베이지, 23호 샌드 색상으로 출시했다.

바이유어 관계자(ByUR)는 “피부결, 모공관리의 중요성에 주목한 바이유어는 세럼핏 풀커버 글로우 쿠션 외에도 세럼핏 풀커버 마블 팩트와 세럼핏 풀커버 리퀴드 컨실러, 세럼핏 풀커버 소프트 스틱 컨실러, 세럼핏 라이트닝 톤업 크림, 세럼핏 샤이닝 톤업 크림, 세럼핏 볼류밍 글로우 스틱을 새롭게 출시했다. 뷰티 메이트 바이유어와 함께 촉촉한 생기, 밀착 매끈 커버를 위한 메이크업을 완성하길 바란다”고 전했다.

한편, 바이유어(ByUR)는 ‘가장 빛나는 순간을 위해 항상 가장 가까이에서 피부결을 케어하는 뷰티메이트’를 모토로 신규 론칭한 뷰티 브랜드다. True Beauty Mate for your bright moments라는 슬로건 아래 꾸며진 모습보다, 본질적이고 지속적인 아름다움에 집중하는 '진정한 뷰티케어' 브랜드를 지향하고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr