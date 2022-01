에코피피(ECOPP), ESG경영에 기여하는 친환경 PP바인더·사무용품 제작

올해로 창립 10주년을 맞은 공장직영 친환경인증 바인더 전문기업 에코피피(ECOPP)가 자체 개발해 공급하고 있는 환경부 친환경 인증 환경표지 PP바인더 및 사무용품 제품을 통해 기업들의 ESG 경영에 기여하고 있다고 밝혔다.

에코피피는 최근 환경호르몬, 프탈레이트계 가소제로 문제가 되었던 PVC원단의 대체품으로 친환경PP원단을 개발 출시한 바 있다.

에코피피(ECOPP)의 친환경PP원단은 직영공장을 통해 국내에서 개발되고 생산되었으며, 한국건설생활환경연구소(KCL), 한국 에이티엘(ATL) 성분 실험결과 납, 카드뮴, 수은, 6가 크롬 등의 중금속 뿐만 아니라 환경호르몬의 근본적 문제로 야기되는 프탈레이트계 가소제 검출이 없는 특허 원단이다.

에코피피(ECOPP)는 개발 완료된 친환경PP원단으로 사무용품의 R&D를 통해 소비자용 상품을 판매하는 것 뿐만 아니라, 기업용 친환경 백색 PP바인더를 출시하여 판매하겠다고 계획을 밝혔다. 에코피피(ECOPP)가 출시한 친환경바인더는 PVC바인더보다 뛰어난 내구성을 가지며, 환경호르몬 문제가 발생하지 않는다. 또한 마감이 날카롭지 않아 안정성이 확보되어 기업에서 문서보관화일로 적격이라는 의견이다.

에코피피(ECOPP) 친환경PP바인더는 ‘자원순환성 향상’, ‘지원 환경오염 감소’로 국내의 대표인증인 ‘환경표지’ 인증을 받았으며, 이 인증은 기업의 ESG경영을 적극적으로 돕는 유망한 K-Office브랜드로서의 역할 또한 가능하게 해 줄 것이라고 기대하고 있다.

에코피피(ECOPP)는 국내 주요 사업 전반으로 기업이 ESG경영을 하는 데 이바지하기 위해, 친환경PP원단을 활용하여 기업이 사용 가능한 친환경적이고 안전한 사무용품을 지속적으로 개발 및 확대 공급할 예정이다. K기업이 오피스환경에서의 ESG역량을 일상에서 확보하고, 기업의 가치를 임직원들에게 전파하여 내부적으로 친환경적인 경영을 실천하고, 그 가치를 기업의 임직원들이 자발적으로 확산할 수 있을 것이라고 기대하고 있다.

에코피피(ECOPP)를 전방에서 이끌고 있는 MZ세대 송은규 대표는 “친환경PP 원단을 이용한 다양한 분야의 친환경적인 신제품 개발”을 통해 플라스틱의 자원순환성 향상, 자원효율화를 통해 우리 사회 전반적인 ESG의 경영방침에 적극적으로 동참하고 친환경사업에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

