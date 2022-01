공차코리아, ‘딸기 신메뉴 3종’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 공차코리아는 국내산 설향 딸기를 활용한 신메뉴 3종을 출시한다고 13일 밝혔다.

신메뉴는 ‘리얼 딸기 쥬얼리 밀크티’, ‘슈크림 딸기 밀크티’, ‘딸기 초코 쿠키 스무디’다.

리얼 딸기 쥬얼리 밀크티는 향긋한 얼그레이티에 국내산 설향 딸기와 딸기 쥬얼리를 더한 밀크티다. 진짜 딸기를 넣어 생생한 과육을 느낄 수 있으며, 딸기 쥬얼리는 쫀득한 식감은 물론 씹을수록 상큼한 딸기 과즙을 느낄 수 있어 딸기 본연의 맛을 풍부하게 느낄 수 있다.

슈크림 딸기 밀크티는 부드럽고 달콤한 슈크림과 상큼한 국내산 설향 딸기, 향긋한 블랙티를 조합한 밀크티다. 잘 섞어 한 입 마시면 마치 딸기 디저트를 먹는 듯한 달콤한 맛이 기분 좋게 느껴진다. 실패 없는 조합으로 새로운 딸기 메뉴를 경험하고 싶은 이들에게 제격인 음료다.

딸기 초코 쿠키 스무디는 달콤한 초콜렛, 바삭한 쿠키, 상큼한 딸기 등 맛있을 수밖에 없는 재료 조합으로 탄생한 제품이다. 향긋한 얼그레이티 사용으로 풍미를 더했으며, 초코 쿠키 스무디를 딸기 베이스와 섞을수록 은은한 딸기 맛이 조화롭게 어우러진다.

한편 공차는 딸기 신메뉴 3종 출시를 기념해 이날부터 이달 23일까지 11일간 ‘트리플 스탬프 프로모션’을 진행한다. 딸기 신메뉴 3종 중 한 잔을 구매하면 멤버십 앱 스탬프 3개가 적립되며, 스탬프는 10개 적립 시마다 무료 음료 1잔으로 교환할 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr