경남교육청, ‘행복한 책 읽기’ 공유 … “도서관은 미래교육 새 배움터”

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남교육청이 12일 교육청 산하 공공도서관 27곳과 가야산독서당정글북의 기관장을 대상으로 업무 협의회를 열었다.

경남교육의 정책 방향인 도민과 함께하는 공공도서관 운영을 위해 마련됐으며 2022년 공공도서관의 주요 사업과 현안에 관해 협의했다.

올해 도 교육청 강조 사업인 독서 취약계층에 독서 기회를 제공하는 행복한 책 읽기 정책을 공유했다.

5회 이상의 지속적인 독서프로그램 확대, 도서관과 행복한 동행, 참여자의 소박한 이야기를 글로 남기는 1인 1책 쓰기 등 사업 활성화 방안에 대해 논의했다.

박종훈 교육감은 “도서관의 공공성과 공익성 보장의 중요성이 강조되는 시기”라며 “변화하는 이용자와 정보매체를 연결하는 역할을 충실히 수행해 미래 교육의 새로운 배움터로서 도서관의 존재를 고민하고 변화를 이끌길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr