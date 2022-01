성공날개 단 한화건설 ‘포레나’ 브랜드…‘한화 포레나 포항 2차’ 도 관심 高

전국 각지에 공급된 단지들이 완판 행진을 이어가며 브랜드 가치가 나날이 높아지고 있는 아파트가 있다. 한화건설이 2019년 선보인 브랜드 ‘포레나’가 그 주인공이다.

스웨덴어인 ‘포레나’는 ‘연결’을 뜻한다. ‘사람과 공간의 연결’을 통해 새로운 주거문화를 만들겠다는 한화건설의 의지를 담은 브랜드 명이다. 이러한 브랜드 정체성과 한화건설의 우수한 설계, 명품화 등이 시너지 효과를 내명서 ‘포레나’는 시장에 성공적으로 안착했고 수요자들 사이에 선호도가 높은 아파트 브랜드로 자리매김하고 있다.

한화건설은 브랜드를 처음 론칭할 당시부터 타 아파트 대부분에 도입된 심볼마크를 과감하게 배제했다. 대신 워드마크(Wordmark) 형태를 도입, 세련된 아름다움에 확장성을 더했다. 특히, 신뢰와 믿음을 상징하는 ‘포레나 블루’와 권위와 카리스마를 상징하는 블랙의 조합을 통해 명품 이미지로 각인한 것이 눈길을 끈다.

상품 및 디자인 컨셉 등 주거상품 전반에서 차별화된 상품을 지속적으로 개발, 발표해 온 것도 주목해야 한다. 고객 사이에 인기가 높은 외부 색채 디자인 ‘포레나 시그니처 스킨’과 게이트(출입구) 디자인 ‘포레나 페이스’는 디자인권 출원을 통해 포레나 상품에만 제한적으로 사용할 수 있도록 했다. 희소성과 가치를 더욱 높인 것이다.

다방면에 걸친 한화건설의 노력은 ‘포레나’가 2019년 8월 론칭된 후 전국 각지에 새로 공급된 17개 단지의 완판 행진으로 결실을 맺고 있다. 포레나 전주에코시티를 시작으로 포레나 루원시티, 포레나 부산덕천, 포레나 수원장안, 포레나 천안신부, 포레나 포항 등이 지역 내 최고 청약경쟁률을 기록하며 수요자들의 높은 호응을 얻고 있다.

뿐만 아니라 기존에 ‘꿈에그린’으로 공급됐던 단지들 역시 브랜드 명 변경에 대한 문의와 신청이 크게 증가했다. 실제 21년 ‘포레나 동래’와 ‘포레나 광교상현’등이 브랜드 변경을 완료한 바 있다. 현재 공급된 약 1만 5천세대의 포레나 단지와 올해 분양 및 브랜드 변경 세대 수를 포함하면 올해 내에 약 4만 세대에 이르는 포레나 단지가 자리할 것으로 예상된다.

시장의 성공적인 안착은 물론, 수요자들 사이에서 고급 주거시설의 대명사로 한화건설의 ‘포레나’가 자리매김한 가운데 한화건설(시공)과 삼도주택(시행)이 경상북도 포항시 북구 흥해읍 학천리에 공급하는 ‘한화 포레나 포항 2차’에 수요자들의 이목이 집중되는 분위기다.

이 단지는 지난해 4월 포항시 북구 최다청약자가 몰린 ‘한화 포레나 포항’에 이은 후속 분양단지다. 포항시 북구 흥해읍 이인지구 도시개발사업지에서 공급했던 ‘한화 포레나 포항’의 경우 1만8000여가구가 들어서는 펜타시티, 성곡지구, 이인지구, KTX신도시지구 등 대규모 신 주거벨트에 대한 기대감으로 11,309명의 청약자가 몰렸다. 이에 이 단지 역시 수요자들의 높은 관심을 얻을 것으로 기대된다.

‘한화 포레나 포항 2차’는 지하 2층~지상 최고 25층 6개동, 전 세대 선호도 높은 전용면적 84㎡ 단일주택형으로 총 350가구로 이뤄진다.

단지 앞으로 학림천이 위치한 친환경 단지로, 수변의 쾌적함을 가까이에서 누릴 수 있어 입주자들의 높은 주거 만족도가 기대된다.

우수한 교통망도 눈여겨볼 점이다. KTX 포항역이 인접해 동대구까지 약 30분대, 서울까지 약 2시간 30분대 이동이 가능하다. KTX 포항~수서역 노선 추진으로 서울 강남권 접근도 대폭 개선될 것으로 기대를 모은다. 더불어 올해 예정된 포항~경주~울산~부산 EMU고속열차가 개통되면, 부산까지 80분 이내 이동이 가능해진다.

영일만대로와 28번 국도, 7번국도가 단지에서 가까워 포항 일대 주요 지역으로의 편리한 이동이 가능하다. 성곡IC를 이용하면, 익산 포항 고속도로로 편리하게 진/출입할 수 있다. 창포동~흥해 성곡간 도시계획도로 신설도 예정된 상태다.

단지 인근으로 영덕-포항간 고속도로 우현사거리-이인지구간 등 도로신설공사가 계획돼 시내 이동도 더욱 편리해질 예정이다. 또한, 단지가 북부권 신주거벨트의 중심 입지에 자리해 미래가치도 높게 평가되고 있다.

수요자 주목하는 비규제 지역 내 신규 분양 단지로 각종 규제에서 자유로워

‘한화 포레나 포항 2차’가 위치한 포항시 북구는 비규제 지역이다. 규제지역과 달리 청약과 대출에서 자유로움은 물론, 전매제한이 없어 투자 수요층의 높은 관심도 예상된다. 비규제지역 내 신규 분양 단지들의 경우 내 집 마련 수요자들의 부담이 상대적으로 적어 각광을 받고 있어 ‘한화 포레나 포항 2차’도 뜨거운 청약 열기를 나타낼 것으로 전망된다.

특히, 이 단지에 앞서 분양된 한화 포레나 포항의 경우, 포항 북구 최다인 약 1만명의 청약 지원자들이 몰린 만큼 2차 분양 역시 많은 관심이 기대된다.

‘한화 포레나 포항 2차’의 견본주택의 개관 예정일은 1월 21일이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr