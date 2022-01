성도건설, 비규제 민간임대 상품 ‘세마역 성도 르피스’ 견본주택 개관 중

- 희소한 전세형으로 공급해 월세부담 없는 프리미엄 민간임대 상품…최장 10년간 거주 가능

- 주택도시보증공사 임대보증금 100% 보증, 주택수 미포함으로 세금 걱정 없어

성도건설이 경기도 오산시에 선보이는 프리미엄 민간임대 상품 ‘세마역 성도 르피스’가 견본주택을 개관하고 본격적인 공급 중에 있다.

세마역 성도 르피스는 경기도 오산시 세교동 일원에 지하 1층~지상 26층, 1개동 전용면적 56~57㎡, 총 160실로 조성된다. 단지는 오산시의 오산세교지구에 민간임대 상품을 공급 중이다.

우선 세마역 성도 르피스는 세마역이 도보 2분거리에 위치한 초역세권 단지로 수원, 평택을 비롯한 인근 주요도시와 서울로의 이동이 가능하다. 또 수도권 제2순환고속도로 북오산IC, 경부고속도로 등도 인접해 있다.

여기에 삼성전자 화성캠퍼스, 동탄일반산업단지, 세마일반산업단지 등이 인근에 위치해 직주근접성을 갖췄으며, 삼성전자 평택캠퍼스, 송탄일반산업단지 등 대규모 산업단지도 가깝다.

단지가 조성되는 세교1지구는 오산세교지구에서도 뛰어난 정주환경을 갖췄다. 세마역 성도 르피스는 주변으로 광성초, 세마중·고등학교가 위치해 있는 학세권 단지다. 단지 바로 앞에는 죽미공원, 죽미체육공원, 은빛개울공원 등 풍부한 녹지도 있다.

단지는 세마역 초역세권 단지인 만큼 세마역 역세권 상권을 이용할 수 있으며, 롯데마트, 이마트, CGV 등이 위치한 오산역 일대와 롯데백화점, 이마트 트레이더스 등 풍부한 생활인프라가 형성된 동탄신도시도 차량 약 10분이면 이동가능하다.

이 같은 우수한 입지환경에 더해 세마역 성도 르피스는 타 주거상품과는 차별화된 상품성으로 주목된다. 먼저 단지의 전 가구는 수요자 선호도가 높은 중소형 평형으로 구성된다. 또 단지의 전 가구는 최신 평면인 3Bay 2Room의 판상형 구조로 설계돼, 신축 아파트와 동일한 공간 구성했으며 드레스룸도 마련해 수납을 극대화했다.

세마역 성도 르피스는 전세형 임대 상품으로 월세 부담이 없으며, 주택도시보증공사가 임대보증금의 100%를 보증해 최근 성행하는 깡통전세에 대한 걱정없이 최장 10년간 안정적인 거주가 가능하다. 단지는 전매 제한도 없어 수요자가 원할 시 언제나 전매가 가능하다.

게다가 규제를 받지 않는 민간임대 상품으로 주택수에 포함되지 않고, 전국 만19세 이상 누구나 계약이 가능하며, 취득세, 재산세 등 주택소유에 따른 세금도 없다.

분양관계자는 “세마역 성도 르피스는 주택도시보증공사가 임대보증금을 100% 보증하는 전세형 민간임대 상품으로 월세와 보증금 걱정 없이 안정적인 거주가 가능해 견본주택에 실수요자들이 방문이 꾸준히 이어지는 중”이라고 말했다.

한편, 세마역 성도 르피스는 견본주택을 운영 중이다.

