바이노텍, 과기정통부 우수 기업연구소 지정

㈜코슈코의 전략연구소 ㈜바이노텍(대표 김유미)이 2021년도 하반기 우수 기업연구소에 지정되었다고 밝혔다.

우수기업연구소 지정제도는 4만여 개의 기업연구소 중에서 그간 양적 성장을 거듭한 기업부설 연구소의 질적 성장을 견인하고, 타 기업부설연구소가 벤치마킹할 수 있는 선도모델을 육성할 목적으로 도입된 제도이다.

바이노텍은 연구개발 역량이 우수하고, 기술사업화를 통해 지속적인 가치 창출 또한 높은 잠재력과 의약·생명 분야에서 성과를 거두어 인정받으며 우수성을 입증했다.

바이노텍은 끊임없는 연구 개발만이 기업을 지속 성장시킨다는 슬로건 아래 피부 침투를 위한 나노 약물 전달 기술인 하이드로에토좀을 개발하고 이의 상용화에 성공하였다. 더불어 국내 유일의 나노 약물 전달체의 생산 인프라를 구축하고 다양하고 일정한 나노 크기의 약물 전달체를 지속적으로 대량생산하고 있다.

이어 피부 침투 기술의 새로운 개념으로 모낭 특이적 경피 전달 기술인 고형 지질 나노 입자의 개발 및 상용화에도 성공하여 피부 침투를 위한 약물 전달 기술에서는 독보적인 기업으로 자리매김하고 있다.

바이노텍은 전달 기술에 이어 발효소재 개발 분야를 시작하여 뛰어난 항산화능과 특정 아미노산을 생성하는 능력이 뛰어난 6종의 신규 김치 유산균종을 발견하고 전세계적으로 인정받을 수 있도록 국제 특허 기탁하였다. 국제 기탁한 6종의 새로운 유산균은 락토바실러스 브레비스(Lactobacillus brevis BNT_G101), 락토바실러스 펜토서스(Lactobacillus pentosus BNT_G201, Lactobacillus pentosus BNT_G202), 락토바실러스 사케이(Lactobaillus sakei BNT_G301, Lactobaillus sakei BNT_G302, Lactobaillus sakei BNT_G303)이다.

향후 바이노텍은 국내외 유일하게 독자적 미생물들을 이용하여 고기능성 발효 소재 개발을 지속적으로 진행할 예정이다. 고부가 가치의 미래 소재인 미생물 발효 소재를 이용하여 고기능성의 독보적 식품 및 화장품 소재를 지속적으로 상용화하고 제품화하여 글로벌 경쟁력을 높이는데 주력하고 있다.

지난달 바이노텍은 대구 엑스코(EXCO)에서 열린 ‘2021 제4회 안태안티에이징 컨퍼런스’에 참여하여 성과를 발표했으며, 이를 발판으로 자사 제품의 해외 진출까지 이뤄낸 바 있다.

