삼성디지털시티 최근접 지식산업센터 ‘영통 아이파크 디어반’

- 수원 영통구 일대, 삼성디지털시티 후광효과로 신규 지식산업센터 인기

- 영통 아이파크 디어반, 삼성디지털시티 최근접·희소성 높은 신규 상품

경기도 수원시 영통구 일대는 ‘삼성 후광효과’로 지식산업센터 입지로 항상 주목받는 곳이다. 삼성전자의 심장으로 불리는 수원 삼성디지털시티가 위치해 있어서다. 이곳은 삼성에 종사하는 근로자와 인근 협력업체 관련 종사자들까지 포함한 풍부한 배후수요를 갖춰 지식산업센터의 임대수요를 뒷받침하고 있다.

수원 삼성디지털시티는 현재 첨단 연구개발(R&D) 단지로 탈바꿈하여 국내 최대 연구단지로 자리매김 했다. 2018년 기준, 총 면적은 172만㎡로 축구장 250개 크기와 맞먹고, 종사자수는 약 3만4,000명에 달한다. 주변 협력사 상주인원 약 1만1,000명까지 포함하면 배후수요만 약 4만 5,000명이다. 지식산업센터 투자 시, 우선 고려 사항인 배후수요를 충분히 확보한 셈이다.

이와 함께 영통구는 삼성 디지털시티 특수효과를 증폭시킬 광역 교통망도 촘촘하다. 지하철 분당선 영통역이 지나고 있으며, 수도권 물류의 핵심 고속도로로 꼽히는 용인서울 고속도로와 경부고속도로, 영동고속도로와의 접근성이 용이하다. 기업 간 업무 교류와 물류 이동에 편리한 조건을 갖춘 것이다.

편리한 광역 교통망은 삼성디지털시티가 위치한 영통구의 ‘경기 남부권 반도체 산업벨트의 중심’ 입지를 탄탄히 다지고 있다. 현재, 영통구의 북측으로는 광교테크노밸리가 남측으로는 삼성전자 나노시티 화성·기흥캠퍼스, 동탄테크노밸리가 위치해 있다. 영통구는 경기 남부권 반도체 산업벨트의 심장부에 위치해 있어, 향후 기대되는 성장 잠재력도 높게 평가되는 부분이다.

이러한 가운데 2월 수원 삼성디지털시티 최근접 입지에서 분양을 앞두고 있는 지식산업센터 ‘영통 아이파크 디어반’에 대한 수요자들의 관심도 높다.

HDC 아이앤콘스는 경기도 수원시 영통구 원천동 일원에서 ‘영통 아이파크 디어반’의 분양을 앞두고 있다. 지하 3층~지상 13층, 1개 동, 연면적 4만 2,381㎡, 총 413실 규모다. 전체 호실은 입점사의 업종별 특성을 고려해 제조와 업무 등 층별 구분을 두어 상품성과 효율성을 높였다. 이외에도 지하 1층과 지상 1층에는 근린생활시설 15개 점포가 마련된다.

영통 아이파크 디어반은 다양한 특화 설계를 적용해 업무 효율성도 높을 전망이다. 우선, 드라이브인 시스템을 적용해 상하차 작업에 불편함이 없다. 전체 층고는 최고 약 5.4m까지 높여 화물 적재나 크레인 운영에 편리하다. 특히, 단지의 동·서·남측은 폭 8~10m의 넓은 도로로 둘러 싸여 대형 화물 차량 진입이 수월하다. 일부 호실에 테라스와 다락 등 특화 설계도 적용된다.

영통 아이파크 디어반은 삼성디지털시티와 인접해 있어 비즈니스 활동 여건이 우수하다. 삼성디지털시티’에는 2018년 기준, 약 3만4,000명의 근무자가 종사하고 있다. 인근 다수의 협력업체가 들어서 있어 업체 간 교류도 용이하다. 삼성전자 나노시티 기흥·화성 캠퍼스, 수원 일반산업단지 등도 가까워 관련 계열사 및 협력업체 등의 대기 수요가 풍부한 상황이다.

지하철 수인분당선 영통역과 망포역이 인근에 위치해 있으며, 용인서울고속도로 흥덕IC(3.9km), 경부고속도로 수원신갈IC(4.5km), 영동고속도로 동수원TG(6.3km)를 통한 광역 접근성도 우수하다. 2026년 개통 예정인 인덕원~동탄 복선전철의 원천역과 영통역도 가까워 교통 여건은 더욱 향상될 전망이다.

1층에는 옥외 공간이 마련되며, 9층~13층에는 광폭 테라스와 옥상정원을 마련해 쾌적한 업무 환경을 제공한다.

법정 대비 230.5%인 325대의 주차 공간을 확보했다. 지식산업센터의 업무 특성상 발생하는 물류 차량과 일반 차량의 주차 문제를 해소, 스트레스 없는 주차 공간을 제공할 방침이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr