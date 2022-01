'소방시설' 법 위반 등 과태료 부과 54건‥ 전년比 128% 증가

[아시아경제 라영철 기자] 경기 양주소방서는 "지난 한 해 동안 관내에서 소방법규 위반사범 16건을 수사해 27명을 검찰에 송치했다"고 11일 밝혔다.

양주소방에 따르면 이는 2020년도 7건을 수사해 16명을 검찰에 송치한 건수보다 128% 증가한 수치다.

법규 위반 16건 가운데 '소방시설 유지 관리(소방시설법) 위반' 8건, '위험물 안전관리법' 위반 7건, '소방시설공사업법' 위반 1건으로 집계됐다.

과태료 부과 건은 '소방시설법' 39건, '소방시설 공사업법' 4건, '위험물안전관리법' 10건, '다중이용업소법' 1건 등 54건이다.

박미상 양주소방서장은 "시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 위험 요인을 사전에 제거하고 소방 관련 법규 위반 사범을 철저히 수사하겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr