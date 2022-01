서울시농수산식품공사, 서울시의회와 한국자원봉사協 표창장 수상

유통인과 함께 도매시장 특성 살린 적극적인 지역사회공헌활동 공로 인정받아

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 문영표)는 소외된 이웃을 위해 후원과 봉사를 적극 실천하고 지역사회 발전에 기여한 공로를 인정받아 서울시의회(의장 김인호)와 한국자원봉사협의회(상임대표 라제건)로부터 표창장을 수상했다.

이번 수상은 도매시장을 관리·운영하고 있는 공사와 가락·강서·양곡시장 유통인들이 함께 따뜻한 사회를 만들기 위해 지역사회공헌 활동 노력을 꾸준하게 이어온 공로를 인정받은 것으로 그 의미를 더한다.

공사와 도매시장 유통인은 매년 김장김치 1만 상자 후원, 240개 지역아동센터(7000명)에 매주 2회 과일지원, 지역사회 장애인 및 어르신, 노숙자에 매월 식재료 제공, 기술 재능 기부 등 도매시장 특성과 공사 내부 역량을 살린 다양한 사회공헌활동을 진행해오고 있다.

특히 공사와 유통인들은 코로나19 장기화로 모두가 힘든 상황에서도 지역사회와 지속적인 연대를 유지하며 어려운 이웃에 대한 나눔과 봉사활동을 지속 실천해 왔다.

문영표 사장은 “2022년에도 가락시장 유통인 등과 함께 도매시장 특성을 살린 사회공헌활동을 지속, 어려운 이웃은 물론 일반 시민을 위한 공익적 가치 창출에도 앞장서겠다”고 밝혔다.

