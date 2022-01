이재명 “광주 아파트 외벽 붕괴 실종자 무사귀환 기원”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 11일 광주 고층아파트 신축 현장 외벽 붕괴 사고와 관련 "실종된 분들이 무사하기만을 바라며, 안전하게 가족의 품으로 돌아올 수 있기를 국민과 함께 기도합니다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 입장문을 통해 "광주 신축아파트 붕괴사고로 6명이 연락 두절되었다고 한다. 대단히 안타깝다"며 이같이 말했다. 그는 "정부와 시공사는 이들의 무사귀환을 위해서 할 수 있는 모든 노력을 다해주시길 바란다"며 "이들의 수색과 구조과정에서 또다른 희생이 발생해서는 안될 것"이라고 당부했다.

그러면서 "실종자들이 무사히 가족의 품에 돌아올 수 있도록 할 수 있는 역할을 적극 찾겠다"고 했다.

광주소방본부 등에 따르면, 이날 오후 3시46분께 광주 서구 화정동의 한 아파트 신축 현장에서 외벽 일부가 무너져 현재까지 1명이 경상을 입었다. 그러나 사고 전후 투입될 예정이던 현장 작업자 일부의 소재가 확인되지 않아 추가 피해가 우려되고 있다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr