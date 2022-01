이홍내, 바로엔터테인먼트와 전속계약

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 이홍내가 바로엔터테인먼트와 전속계약을 맺었다.

바로엔터테인먼트는 11일 "강한 열정을 가진 배우 이홍내와 인연을 맺게 돼 기쁘다"며 "그가 더 높이 도약할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

이홍내는 2014년 영화 ‘지옥화’로 데뷔해 드라마 ‘트랩’과 ‘구해줘’, 영화 ‘도어락’, ‘상류사회’, ‘나를 기억해’, ‘위대한 소원’ 등에 출연했다. 또 서태지XBTS의 ‘컴백홈’(Come Back Home) 뮤직비디오 주인공으로 나섰으며, 여러 광고에서 얼굴을 알렸다.

특히 OCN 최고 시청률을 기록한 드라마 '경이로운 소문'에서 악귀의 숙주 지청신 역을 맡아 무시무시한 빌런으로 활약했으며, 영화 ‘메이드 인 루프탑’에서 성소수자 커플의 애환과 취업난을 겪는 20대 청춘의 고난을 그린 연기로 ‘제41회 영평상’(한국영화평론가협회상) 신인남우상을 수상했다.

최근 종영한 드라마 ‘구경이’에서 건욱으로 분해 호평을 이끈 이홍내는 영화 '카운트' 개봉을 앞뒀다.

한편 바로엔터테인먼트에는 배우 진구, 변우석, 공승연, 박정우 등이 소속되어 있다.

