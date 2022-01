오는 25일 오후 7시 창원극동방송 공개홀서 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원극동포럼은 오는 25일 경남 창원시 창원극동방송 공개홀에서 제5회 창원극동포럼을 개최한다고 11일 밝혔다.

2003년 출범한 극동포럼은 우리 시대에 논의돼야 할 가치들을 기독교적인 시각에서 조망하고 대안을 제시해 왔다.

이번 포럼은 2022년 첫 포럼으로 통일한국을 준비하는 대한민국이 나가야 하는 방향을 제시할 전망이다.

태영호 국회의원(국민의힘, 서울 강남구갑)은 평양에서 출생해 평양국제관계대학을 졸업한 후 외무성 8국과 주 영국공사로 근무했다. 태 의원은 경험을 바탕으로 ‘북한의 現 상황과 남북관계의 전망’을 제시할 예정이다.

2016년 영국주재 북한공사로 근무 중 대한민국으로 망명했으며, 극동방송 이사장 김장환 목사의 인도로 기독교인으로 신앙생활을 하고 있다.

