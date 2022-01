최고 청약신청률 11.29 대 1, ‘고양 화정역 동문디이스트’ 당첨자 발표 및 계약 진행

지난 6일 ‘고양 화정역 동문 디이스트’는 청약자를 공정하고 쉽게 추첨할 수 있는 전자추첨인 유니피커를 이용하면서 최고 83Da 타입 11.29:1, 평균 9.35:1 청약신청률을 기록했다고 밝혔다.

고양 화정역 동문디이스트는 지난 2021년 12월 입주자 모집공고를 내어 정부의 DSR규제 강화를 적용 받지 않는 마지막 분양 물량으로 많은 입주자들의 관심을 받고 있다. 또한 만 19세 이상이라면 청약통장 없이 청약이 가능하여 젊은층 및 가점제가 부족한 가족구성원들의 관심이 몰려 들었다.

고양시 화정동 일원에 조성되는 고양 화정역 동문 디 이스트는 연면적 20,738.10㎡, 지하 7층~지상 19층 규모로 지어진다.

세대는 전용면적 61.53㎡~84.52㎡ 타입의 3Bay, 4Bay 판상형 구조로 조성되며 전 세대는 상부 다락방을 추가 설계해 연결된 계단을 통해 복층 형태의 공간을 만들어 거실에서는 확 트인 개방감을, 다락은 복층의 여유로운 공간감을 갖춘 오피스텔을 119실 분양한다.

단지 내부에는 삼성비스포크 키친핏 냉장고, 김치냉장고와 세탁기, 건조기, 시스템 에어컨, 오븐, 인덕션 등 풀퍼니시드 시스템(타입별 상이)을 갖춰 제공하며, 입주민 편의를 위한 루프탑, 지하창고, 피트니스 센터 등 커뮤니티 특화 시설도 함께 들어선다.

인근에는 화정역과 GTX-A노선(2024년 예정) 대곡환승역, 고양선(예정)등 역세권 입지를 갖추고 있으며 외곽순환도로, 강변북로, 자유로에도 접근이 용이하다. 롯데마트, 이마트, 이케아, 스타필드 등 인프라와 구청, 경찰서, 병원, 은행 등 편의시설과 유치원·초·중·고등학교 등 학군도 풍부하게 형성돼 있다.

7일 당첨자 발표를 순으로 7~9일 사이 견본주택에서 정당계약 진행하였으며, 자세한 내용은 홈페이지와 대표번호를 통해 확인할 수 있다.

