국민대, ‘지역사회 참여형 공공혁신 경진대회 및 시상식’ 진행

국민대학교(총장 임홍재) LINC+사업단과 행정학과는 지난해 12월 20일 국민대 본부관 학술회의장에서 지역사회 참여형 공공혁신 경진대회 및 시상식을 진행했다.

이번 경진대회는 매년 대학과 기업, 지역사회를 대상으로 다양한 융합프로그램을 지원해 온 국민대가 지역사회의 문제점을 창의적 대안으로 해결할 수 있는 혁신적이고 실용적인 인재를 육성하기 위해 개최됐다. 대회는 총 3가지 트랙(정책대안·생활환경개선·공동체 함양)으로 진행됐으며, 9개팀이 본선에 진출해 서로의 성과를 공유하는 시간을 가졌다.

플라스틱에 잔여물이 남지 않도록 해 재활용이 가능하게 하는 ‘박막형 포장용기’ 활용 아이디어로 대상을 수상한 ‘우리가 그린 GREEN’팀(행정학과 신채린 외 8명)은 “코로나 상황에 맞게 새로운 환경 정책을 고안하고 직접 활동해보면서 환경 문제에 대해 다시 생각해보는 계기가 됐다”며 “큰 상을 수상하게 돼 영광”이라고 전했다.

‘당근마켓’의 바우처 서비스를 통해 전통시장과 취약계층이 상생할 수 있는 프로그램을 기획해 최우수상을 수상한 ‘On마을’팀(행정학과 전현우 외 5명)은 “마을 현장조사를 통해 실제 현장의 중요성을 느낄 수 있었던 뜻깊은 시간이었다”고 소감을 밝혔다.

수상팀들은 국민대학교 총장 명의의 상장과 부상을 수여 받았으며, 참여팀들의 출품작들은 향후 지역기관의 행정혁신 아이디어로 전달돼 활용될 예정이다.

박찬량 국민대 산학연구부총장(LINC+사업단장)은 “이번 대회를 계기로 학생들이 지역과 사회에 이바지하는 훌륭한 정책 및 행정 전문가가 되기를 기원한다”며 “참여 학사조직인 행정학과 또한 앞으로도 저희 사업단과 함께 지역과 기업 혁신에 이바지할 많은 프로그램을 만들어갈 것으로 기대한다”고 전했다.

