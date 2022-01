한촌설렁탕·육수당, 매장 각각 130개·70개 돌파

[아시아경제 문혜원 기자] 이연에프엔씨의 외식 브랜드 ‘한촌설렁탕’과 ‘육수당’이 매장을 확대하고 있다.

11일 이연에프엔씨에 따르면 지난해 한촌설렁탕은 18개점이 새로 문을 열었고, 육수당은 26개점이 개점했다. 이로써 한촌설렁탕은 전국 130개 매장, 육수당은 72개의 매장을 보유하게 됐다.

이연에프엔씨는 한촌설렁탕과 육수당의 꾸준한 가맹점 오픈 비결로 식사로 먹기 편한 탕 메뉴와 보양식, 국밥을 주요 메뉴로 하고 있어 코로나로 인한 고객 유출이 비교적 적다는 점, 배달 메뉴로도 충분히 즐길 수 있어 배달 매출이 늘고 있다는 점 등을 꼽고 있다. 두 브랜드의 지난해 매장 평균 매출은 전년대비 약 20% 상승했다.

본사가 운영 중인 출점승인위원회를 통해 출점 시 안정적인 매출이 가능한 상권인지 분석한 후 출점을 결정하고, 정기적으로 매장 점검 및 상담을 진행하는 등의 점주를 위한 다양한 혜택도 매장 확대에 큰 역할을 한 것으로 이연에프엔씨는 보고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr