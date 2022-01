서울 초미세먼지주의보 해제

[아시아경제 박형수 기자] 한국환경공단은 서울에 내려진 초미세먼지주의보가 10일 오후 9시를 기해 해제됐다고 전했다.

서울 지역의 1시간 평균 초미세먼지주의보 농도는 23㎍(마이크로그램·100만분의 1g)/㎥이다. 시간 평균 농도가 35㎍/㎥ 미만일 때 초미세먼지주의보를 해제한다.

