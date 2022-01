황교안, '야당이 朴 사면 반대' 주장 노영민 대검에 고소

[아시아경제 김형민 기자] 황교안 전 자유한국당(현 국민의힘) 대표가 2019년 자유한국당 지도부 내에서 박근혜 전 대통령의 석방을 반대하는 목소리가 나왔다고 주장한 노영민 전 대통령 비서실장을 명예훼손 등 혐의로 고소했다.

황 전 대표 측은 10일 대검찰청에 노 전 실장에 대한 고소·고발장을 냈다. 이 고발장에는 "수시로 박근혜 대통령의 석방과 사면을 건의하고 주장해온 고소인과 자유한국당 지도부를 허위사실로 비방함과 동시에 명예를 훼손했다"고 썼다.

황 전 대표 측은 문재인 대통령에게 박 전 대통령 석방·사면을 건의하거나 언론을 통해 이런 입장을 밝혀왔다고도 설명했다. 이어 자신이 국민의힘 대선후보 경선 컷오프 발표에 불복해 무효 확인소송 등을 진행 중이니 법적으로 '후보자가 되고자 하는 자'에 해당한다면서 노 전 실장에게 공직선거법상 후보자비방죄와 출판물 등에 의한 명예훼손죄를 물어야 한다고 했다.

노 전 실장은 지난 7일 보도된 중앙일보 인터뷰에서 "2019년 9월 박 전 대통령이 어깨수술을 받자 정치권에서 박 전 대통령 석방론이 일었는데 당시 자유한국당 지도부가 오히려 박 전 대통령 석방에 반대한다는 입장을 전달해왔다"고 말했다.

