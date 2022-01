매그나칩, 차량용 OLED DDIC 개발 중…글로벌 차량용 OLED 시장에서 입지 확대 본격화

매그나칩반도체(“매그나칩”) (대표이사 김영준, NYSE: MX)는 차량 내 디스플레이에 탑재되는 차량용 OLED DDIC 제품을 개발 중이며, OLED DDIC 제품 라인업을 강화하고 글로벌 OLED 시장을 확대할 계획이라고 10일 밝혔다.

최근 전기차, 자율주행과 커넥티드카의 사용이 증가하면서 차량 내 인포테인먼트 시스템의 고도화와 차량 안전 운행에 필수적인 차량용 반도체가 주목을 받고 있다. 매그나칩은 40나노 공정을 사용해 차량용 OLED DDIC를 개발 중으로 이 제품은 센터 스택 디스플레이(Center Stack Display)와 계기판 디스플레이(Instrument Cluster Display)에 사용할 계획이며, 2023년 상반기에 유럽의 프리미엄 완성차 업체들에게 공급될 예정이다.

이번 차량용 OLED DDIC는 최대 FHD까지 다양한 해상도를 지원하며, 리지드 및 플렉시블 패널 등 유연성이 뛰어난 차량용 OLED 패널을 지원한다. 또한, 소스 드라이버, 게이트 드라이버 및 타이밍 컨트롤러가 하나의 칩에 내장된 all-in-one solution으로 개발되어 부품 수 감소를 통한 디스플레이 패널의 제조 가격 경쟁력도 높일 수 있다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 차량용 디스플레이 시장은 2021년 82억 달러에서 2025년에는 97억 달러로 성장할 것으로 보인다. 특히, 선명한 화질, 높은 가시성과 빠른 응답 속도를 지원하는 OLED 패널 사용이 증가 추세로, 전 세계 차량용 OLED 패널의 매출은 2021년 1억1천7백만 달러에서 2025년에는 5억2천4백만 달러까지 성장할 것으로 전망된다.

매그나칩 김영준 대표이사 부회장은 “매그나칩은 오랜 기간 축적된 DDIC 기술로 시장을 선도해 왔다”라며 “이미 검증된 사업 경험과 기술 역량을 바탕으로 차량용 OLED DDIC 시장에서도 차별화된 제품과 서비스를 통해 기술 우위와 시장 지배력을 확대해나갈 것”이라고 말했다.

