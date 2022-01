쿠팡플레이, 축구대표팀 친선전·월드컵 예선경기 생중계

축구 대표팀, 15일 아이슬란드·21일 몰도바 친선전 펼쳐

27일 레바논과 7차전, 2월 1일 시리아와 8차전 쿠팡플레이 디지털 독점 생중계

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡플레이가 대한민국 남자 축구대표팀의 원정 친선전 2개 경기와 월드컵 예선경기를 디지털 생중계한다.

쿠팡플레이는 축구대표팀이 전지 훈련 중인 터키에서 열리는 친선전 경기를 라이브로 중계할 예정이라고 10일 밝혔다. 이번 친선전은 축구대표팀이 카타르 월드컵 아시아 지역 최종예선을 앞두고 실전 감각을 최대한 끌어올리기 위해 준비됐다.

축구대표팀은 15일 저녁 8시 아이슬란드와 먼저 친선전을 갖는다. 이후 21일 저녁 8시 몰도바와 친선전을 치르며 선수들의 기량을 최종 점검할 계획이다. 두 경기 모두 쿠팡플레이로 시청할 수 있다.

두 차례 친선전 이후 축구대표팀은 카타르 월드컵 최종예선 7, 8차전 원정경기를 치르기 위해 레바논으로 이동한다. 축구대표팀은 27일 레바논과 7차전을 갖는다. 이어 2월 1일 시리아와 8차전이 진행된다. 쿠팡플레이는 국가대표팀의 월드컵 최종예선 7, 8차전 역시 디지털 생중계할 예정이다.

