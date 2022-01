음성 기업복합도시 ‘음성 푸르지오 더 퍼스트’, 음성 역대 최다 청약접수 달성

- 음성군 최초 1순위 1,000건 초과 접수, 역대 최고 기록

- 1월 24~27일(월~목) 4일간 정당계약 진행

대우건설이 음성 기업복합도시 B3블록에 공급하는 ‘음성 푸르지오 더 퍼스트’가 청약에서 최다 청약접수 기록을 경신했다.

이번 청약 결과는 역대 음성에서 공급된 단지 중 1순위 청약통장이 가장 많이 몰렸다는 데 의의가 크다. 청약결과를 집계한 이래 음성에서 처음으로 1순위 청약자가 1,000명을 넘겨 음성에서 가장 많은 청약자를 불러모은 단지로 이름을 올리게 됐다. 앞서 진행한 특별공급 청약에서도 음성군 내 산업단지 종사자를 대상으로 한 이전기관 종사자 특별공급 분에만 총 215명이 몰리며 음성 일대 근로자들의 직주근접 단지로서의 가치를 증명한 바 있다.

분양 관계자는 “미래가치 높은 음성 기업복합도시에 조성되는 1군 건설사 브랜드 아파트라는 점에서 일찍부터 수요자들의 관심이 뜨거웠다”라며 “특히 음성 지역에 약 10년 만에 들어서는 브랜드 아파트로 푸르지오만의 우수한 상품성을 갖췄을 뿐 아니라 합리적인 분양가의 전국 청약 단지인 만큼 음성을 비롯한 전국 수요자들이 적극 청약에 나선 것으로 분석된다”라고 전했다.

실제로 이 단지가 들어서는 음성 기업복합도시는 음성 최초로 1군 브랜드타운이 조성되는 곳으로서 ‘음성 푸르지오 더 퍼스트’는 그 첫 분양 단지다. 또한, 충북혁신도시에 더 이상 민영주택 공급이 없으며 지난 2008년 이후 음성에 메이저 브랜드 단지 공급이 전무했던 만큼 10여년 만의 1군 브랜드 아파트가 공급된다는 소식은 많은 지역민의 관심을 사로잡은 바 있다. 또한 평균 분양가가 3.3㎡당 930만원(발코니 확장 및 선택옵션 별도) 선에 책정됐으며 전국 청약이 가능하다는 점은 광역 수요자의 이목을 집중시켰다.

여기에 ‘푸르지오’만의 우수한 상품설계도 흥행 요인으로 주효했다고 평가된다. 전 세대 남향 위주의 4bay 설계와 타입별로 적용된 드레스룸, 알파룸 등 활용도 높은 내부 공간설계가 적용됐을 뿐 아니라 욕실 바닥난방, 스마트 도어카메라 등 디테일한 부분까지 높은 상품 완성도를 자랑한다. 잔디마당, 테마정원, 피트니스GX클럽 등 커뮤니티 및 조경도 잘 갖춰져 있다.

한편, 청약을 마친 ‘음성 푸르지오 더 퍼스트’는 이후 1월 24일(월)부터 27일(목)까지 4일간 정당계약을 진행한다. 음성 기업복합도시에 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 74·84·110㎡ 총 1,048세대로 조성되며, 입주는 2024년 10월 예정이다.

