국민대, 대학원생 논문기반 지식재산권 창출 지원 공모 시상식 개최

국민대학교(총장 임홍재) 산학협력단이 지난 6일 산학협력관에서 '2021년 하반기 대학원생 논문기반 지식재산권 창출 지원 프로그램 공모' 시상식을 개최했다.

4차 산업혁명 혁신 선도 분야에서 대학원생들의 우수한 연구성과를 지식재산권화하고 기술사업화를 통한 국가경쟁력 제고를 위해 마련된 이번 공모는 국민대학교 산학협력단이 주최하고 BK21(4단계)사업단·LINC+사업단·녹색융합기술 인재양성 특성화대학원, ERC사업단에서 후원하여 2회째를 맞이했다.

이번 공모에서 가장 이목을 끈 논문은 대상을 차지한 김상빈(식품영양학과·지도교수 장윤지) 학생의 “박테리오파지 X의 신규한 용도”다. 김상빈 학생은 안전성이 입증된 박테리오파지 X의 항균활성을 규명하고 이를 이용한 신규 항균소재를 개발함으로써 종래 화학 플라스틱 기반 항균소재(포장용, 소비재용, 헬스케어용 등)를 대체할 수 있는 친환경 소재를 제시했다. 해당 논문은 심사위원단으로부터 기술성, 권리성 및 사업성 모든 측면에서 만점에 가까운 높은 평가를 받아 총장 명의의 상장 및 상금(200만원)과 더불어 해외 특허 출원비용 전액을 지원받을 예정이다.

최우수상을 수상한 △안태원(자동차공학전문대학원·지도교수 박기홍) 학생의 “자율주행자동차의 안정성 및 경로 추종성능 향상을 위한 후륜 조향 제어 시스템”과 △우수상을 수상한 김서영(임산생명공학과·지도교수 김태종), 송시원(화학과·지도교수 김형민), 김유래(자동차공학전문대학원·지도교수 박기홍) 학생 등의 연구도 기술의 권리성 및 시장성 측면에서 높은 평가를 이끌어 냈다.

수상자 전원은 산학협력단장 명의의 상장 및 상금과 더불어 국내 특허 출원비용을 지원받게 되며, 향후 수요기반 발명인터뷰 지원사업 및 대학 창의적 자산 실용화 지원(BRIDGE+)사업과 연계해 특허설계와 기술마케팅 등의 후속 지원을 받게 된다.

대상을 수상한 김상빈(식품영양학과·지도교수 장윤지) 학생은 “우수한 연구성과를 낼 수 있도록 지도해주신 장윤지 교수님께 감사하다”며 “앞으로 친환경 소재 개발과 확산에 기여할 수 있는 연구자가 될 수 있도록 정진하겠다”고 소감을 밝혔다.

오하령 국민대 산학협력단장은 “4차 산업혁명 혁신 선도 분야에서 대학원생들의 창의적 아이디어를 실용화하고 창업까지 도전할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”며 “우리 대학원생들이 국가의 경쟁력으로 또 세계로 뻗어나가는 인재로서 성장할 수 있도록 물심양면으로 지원해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

한편, 이번 시상식은 코로나19 확산 방지를 위해 오프라인 참석 인원을 최소화한 가운데 진행됐다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr