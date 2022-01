SSG닷컴, 반려동물·유아동 전문관 프로모션 진행

10~16일, 반려동물 용품 전문관 '몰리스 SSG' 연계 펫 페어 프로모션

유아동 전문관 '리틀 쓱'서도 '리틀 쓱 위크' 프로모션 실시



[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 식품·명품에 이어 라이프스타일 영역을 강화하고 킬러 카테고리로 '반려동물'·'유아동'을 육성하고자 해당 전문관과 연계한 프로모션을 진행한다.

SSG닷컴은 10일부터 16일까지 반려동물 용품 전문관 '몰리스 SSG'와 유아동 전문관 '리틀 쓱'에서 각각 프로모션을 실시한다고 밝혔다.

프리미엄 반려동물 전문관 '몰리스 SSG'와 연계한 '펫 페어' 프로모션에서 다양한 상품과 이벤트를 만나볼 수 있다. SSG닷컴은 신세계몰, 이마트몰, 새벽배송몰에서 판매하는 반려동물 용품에 적용 가능한 할인쿠폰 2종을 발급한다. 최대 1만원까지 할인 받을 수 있다.

구매 없이도 쉽게 참여할 수 있는 출석체크 이벤트도 있다. 420만원 상당의 최고급 반려견 하우스 '레스케이프 펫 스위트'를 추첨을 통해 경품으로 증정한다. 매일 1회씩 응모 가능하며 응모 횟수가 많을수록 당첨 확률이 높은 것이 특징이다.

매일 자정부터 판매하는 하루 특가 상품도 제안한다. 대표 상품으로 '캣잇 푸드트리', '퓨리나 프로프랜 퍼포먼스 17kg', '쿠쿠 넬로 펫 드라이룸' 등이 있다. 이외에도 바이어가 엄선한 강아지·고양이 사료 및 간식, 용품 등을 특가로 선보인다.

뉴질랜드무역진흥청과 함께 뉴질랜드 청정 펫푸드 상품도 살펴볼 수 있다. '지위픽 독 소고기', '위시본 독 오리', 'iti 독 비티 양고기 앤 사슴고기' 등을 판매한다. 5만원 이상 구매시 적용 가능한 1만원 할인 쿠폰도 추가로 발급한다.

SSG닷컴은 지난해 9월 프리미엄 반려동물 전문관 '몰리스 SSG'를 오픈해 총 400만여종 상품을 선보인 바 있다. 반려동물 카테고리 매출은 지난해 9월부터 12월까지 재작년 동기 대비 30% 이상 신장하며 전문관 효과가 있는 것으로 나타났다.

유아동 전문관 '리틀 쓱'과 연계한 '리틀 쓱 위크' 프로모션도 함께 진행한다. SSG 닷컴은 매일 오전 9시 선착순 4000명에게 신세계몰, 신세계백화점몰, 이마트몰에서 판매하는 유아동 상품에 적용 가능한 10% 할인쿠폰을 발급한다. 육아 필수 아이템인 분유, 기저귀, 물티슈 등을 특가 상품으로 선보이며 명절에 입을 수 있는 설빔 한복과 패션 아이템도 함께 준비했다. 선물하기 좋은 장난감 및 교구도 함께 추천한다.

SSG닷컴은 지난해 7월 총 160만여종 유아동 상품을 취급하는 '리틀 쓱' 전문관을 열었다. 유아동 카테고리 매출은 지난해 하반기 기준 재작년 동기 대비 20% 넘게 늘며 높은 성장세를 보였다.

김일선 SSG닷컴 라이프스타일 담당은 "올해 처음 선보이는 전문관 연계 행사인만큼 강력한 혜택과 다양한 이벤트를 준비했다"며 "킬러 카테고리로 육성 중인 '반려용품', '유아동'을 필두로 라이프스타일 영역을 계속 강화해가겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr