[기하영의 생활 속 카드]지난해 인기카드 톱10은…"무조건 카드가 1위"

카드고릴라 선정 2021 인기 신용·체크카드 톱10

전월 실적 조건없이 혜택 제공하는 '무조건 카드'

올해도 인기 이어질 듯

요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

지난해 가장 사랑받은 카드는 '무조건 카드'였습니다. 전월 실적과 관계없이 할인·적립 혜택을 받을 수 있는 것이 특징인데요. 카드 사용액이 크지 않고, 주요 소비처가 뚜렷하지 않은 경우 조건 없이 혜택을 받을 수 있는 무조건 카드의 인기는 계속될 것으로 전망됩니다.

국내 최대 신용카드 플랫폼 카드고릴라에 따르면, 지난해 인기 신용카드 1위는 '현대카드제로 에디션2(할인형)'가 차지했습니다. 해당 순위는 2021년 1월 1일부터 12월 19일까지 카드고릴라 웹사이트(PC, 모바일 통합)에서 각 신용·체크카드 상품조회수와 신청전환수를 기준으로 집계됐습니다.

1위를 차지한 현대카드제로 에디션2(할인형)은 연회비 1만원에 실적 조건 없이 모든 가맹점에서 0.7% 청구할인, 생활 영역에서 1.5% 청구할인을 제공합니다.

2위는 '신한카드 미스터라이프'가 선정됐습니다. 이 카드는 월납요금(공과금), 편의점, 병원, 마트, 온라인쇼핑, 주유 등 1인 가구를 위한 혜택을 제공합니다. 3위는 'NH농협 올바른 FLEX 카드'가 차지했습니다. 대중교통, 통신, 편의점, 카페 등 기본 생활 할인과 배달앱, 스트리밍·정기결제 등 최근 떠오르는 혜택을 모두 제공하면서 새롭게 인기카드에 이름을 올렸습니다.

4위는 '신한카드 더모아', 5위 역시 신한카드 '딥 드립'이 차지했습니다. 지난 31일 단종된 더모아는 모든 가맹점 결제 금액의 1000원 미만 금액을 투자포인트로 적립해줍니다. 한도, 횟수 없는 적립과 생활 가맹점에서의 특별 적립으로 인기를 모았습니다. 또 다른 무조건카드의 대표격인 딥 드림은 모든 가맹점에서 0.7% 적립, 가장 많이 이용한 영역은 5배 자동 적립이 특징입니다.

체크카드에서도 연회비 5000원에 전월실적 조건 없이 네이버페이 포인트 월 최대 2만점까지 적립할 수 있는 '네이버페이 우리카드 체크'가 1위에 올랐습니다. 이 카드는 적립 구분도 국내, 해외로 나뉘어져 각 1만 포인트씩 적립됩니다.

그 뒤를 '우리 카드의정석 쿠키 체크'(2위), '우리010PAY체크카드'(3위), '신한카드 딥드림 체크'(4위), '우리#오하쳌(오늘하루체크)'(5위)가 차지했습니다.

우리 카드의정석 쿠키 체크는 교통, 편의점, 커피, 쇼핑, 간편결제 등 생활 할인부터 해외이용 캐시백, 공항라운지 무료 서비스까지 갖춰 대학생 필수 체크카드로 꼽히는 카드입니다. 3위에 오른 우리 010PAY 체크카드는 올 하반기 출시된 상품으로 전월실적 관계없이 결제금액의 0.2%가 010PAY머니로 적립됩니다. 특히 올해 3월까지 응카데이(매월 10일)에는 010PAY 머니가 결제금액 10만원 한도 안에서 10% 적립돼 큰 사랑을 받았습니다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr