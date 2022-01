윤석열 GTX 공약, "경춘선 활용 GTX-B 춘천까지 연결"

"인천, 경기 서·남부 관광객 유입‥ 춘천 경제 큰 도움"

"주택 수요 넓은 지역으로 분산돼 주택 가격 안정 기대"

"서울역 이용, KTX·공항철도 환승, ITX-청춘보다 요금 저렴"

[아시아경제 라영철 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 경기도 남양주 마석까지 계획돼있는 수도권 광역급행철도(GTX) B 노선을 춘천까지 연장하는 공약을 내놨다.

윤 후보는 7일 국민의힘 중앙 당사에서 수도권 교통 공약을 발표하며 GTX-B 노선과 관련 "기존 경춘선을 활용해 춘천까지 연결되도록 할 것"이라며 "(GTX가 서울에서) 강원과 충청 지역(C 노선)을 연결해 경제 효과가 극대화할 것"이라고 전망했다.

특히 B 노선을 "주민이 원하는 대로 강남으로 연결하겠다"고 했다.

GTX-B노선(2023년 착공 예정)은 인천 송도국제도시에서 시작해 부평~여의도~용산~서울역~청량리~신내~ 별내~ 마석까지 계획돼 있다.

해당 철도가 춘천까지 연결되면 춘천 시민들은 서울역 이용은 물론, KTX와 공항철도로 쉽게 환승할 수 있고, 요금도 ITX-청춘보다 저렴할 것으로 예상된다.

이 같은 계획은 김진태 국민의힘 이재명 비리 국민검증특별위원장(춘천 갑 당협위원장)이 지난 21대 총선을 앞두고 발표한 공약에도 포함한 내용이다.

당시 김진태 예비후보는 GTX-B 노선 유치와 관련해 "GTX가 투입되면 ITX-청춘, 경춘선 전철과 함께 배차 간격이 촘촘해져 서울로 이동하는 시간이 더 자유로워질 것으로 기대된다"고 밝힌 바 있다.

또 "춘천~서울역~용산 예상 요금은 5433원으로 ITX-청춘 8300원보다 저렴하다"면서 "인천, 경기 서·남부 관광객 유입을 통해 춘천 경제 발전에도 큰 도움이 될 것으로 전망한다"고 강조했다.

GTX-B는 인천~서울역~마석 구간을 지하 40m에서 평균 속도 100km, 최고 속도 180km로 운행해 경춘선 전철 평균 56km보다 두 배가량 빠른 신개념 교통수단이다.

이날 윤 후보가 발표한 노선별 GTX 연장·신설 공약은 수도권이 경기·인천에서 강원과 충청까지 확장하는 것으로 어느 지역이든지 30분 안에 접근이 가능하다.

또한 주택 수요도 넓은 지역으로 분산돼 주택 가격 안정과 함께 강원과 충청 지역까지 경제적 효과가 극대화할 것이란 기대를 낳고 있다.

국민의힘은 GTX 공약 이행에 드는 약 17조 원의 예상 비용은 GTX 역세권 개발에 따른 최소 10조 원 이상의 개발 수익과 기타 기회비용 효과를 통해 충당한다는 계획이다.

국민의힘 선거대책본부는 이날 1기 수도권 광역급행철도(GTX) 노선을 연장하고, 2기 GTX 3개 노선을 새롭게 건설하는 공약을 공개했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr