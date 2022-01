'인천 흉기난동 부실대응' 경찰관 2명 "해임 조치 부당"… 소청심사 청구

[아시아경제 나예은 기자] 지난해 11월 발생한 '인천 층간소음 흉기난동' 사건 당시 부실한 대응으로 해임된 경찰관들이 징계 결과에 불복해 소청 심사를 청구했다.

7일 경찰 등에 따르면 인천 논현경찰서 모 지구대 소속이었던 A 전 경위와 B 전 순경은 최근 해임 처분에 불복해 인사혁신처 소청심사위원회에 소청 심사를 제기했다.

소청심사제도는 공무원이 징계 처분이나 본인의 의사에 반하는 불리한 처분 등에 이의를 제기하면 심사 후 결정하는 행정심판제도의 일종이다.

사건 당시 경찰은 징계위원회를 열고 성실 의무 위반 등으로 A 전 경위와 B 순경을 각각 해임 처분했다.

경찰 공무원의 징계는 파면·해임·강등·정직 등 중징계와 감봉·견책 등 경징계로 나뉜다. 해임은 공무원을 강제로 퇴직시키는 처분으로 징계 대상자는 일정 기간 공무원으로 임용될 수 없다.

경찰 관계자는 "소청심사위원회로부터 두 경찰관의 소청이 접수됐다는 통보를 받은 상태"라며 "추가적인 내용을 확인해 답변서를 보낼 예정"이라고 밝혔다.

한편 해당 경찰관들은 지난해 11월15일 인천 남동구 서창동 한 빌라에서 층간소음 다툼이 있다는 112 신고를 받고 출동했다. A전 경위는 빌라 밖에서 신고자와 얘기를 하고 있었고, B 전 순경은 신고자의 아내, 딸과 함께 있었다. 이때 4층 남성 C씨가 내려와 신고자의 아내를 흉기로 찔렀다.

신고자가 1층 건물 앞에 있다가 비명 소리를 듣고 집으로 올라갔을 당시 B 전 순경은 지원 요청을 하겠다며 자리를 벗어난 상태였고, A 전 경위도 현장을 이탈했다.

이들이 현장을 벗어난 사이 신고자의 아내는 칼에 찔렸고, 딸은 C씨와 대치하고 있었다. 이후 신고자가 몸싸움을 벌인 끝에 C씨를 제압했다. 당시 사건으로 신고자의 아내는 목 부위를 흉기에 찔렸고, 혈관이 손상되면서 뇌경색이 진행돼 수술을 받았다.

