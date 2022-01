노영민 "朴 사면, 野가 반대" 발언에…발끈한 나경원·황교안 "실명 공개하라"

羅 "아주 위험한 정치 공작이며 거짓 선동"

[아시아경제 나예은 기자] 노영민 전 대통령 비서실장이 "박근혜 전 대통령의 석방을 반대한 것은 자유한국당"이라고 발언한 것을 두고 당시 자유한국당 당대표였던 황교안 전 대표와 원내대표였던 나경원 전 의원이 반박했다.

황 전 대표는 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "문재인 대통령의 복심인 노영민의 거짓말에 문재인 대통령도 같은 생각인지 밝히시라. 문 대통령께 직접 박근혜 대통령님의 석방을 요청한 제가 아닌, 누가 야당의 지도부였다는 말인가"라며 "새빨간 거짓말 노영민은 책임질 각오부터 하라"고 밝혔다.

이어 "그의 돌출발언은 국가적 대사인 대선을 앞두고 또 다른 정치공작을 획책하는 것"이라며 "국민을 갈라치기 하는 이간계의 전형이며, 제 버릇 버리지 못하는 민주당의 민낯을 적나라하게 보여준 것"이라고 직격했다.

또 "왜 당시 야당 지도부의 실명을 말하지 못하는 것인가"라고 되물었다.

황 전 대표는 "정확히 2019년 7월18일, 청와대 5당 대표 초청 간담회 직후 저는 별도로 문 대통령을 만나 박 전 대통령의 석방을 요청했다. 당시 문 대통령과 제가 창가에서 그 이야기를 나누는 사진이 공개됐고, 나중에 청와대에서 그 내용에 대한 이야기가 나와 제가 확인해주고 기사화된 바도 있다"고 밝혔다.

이어 "익명의 야비한 웃음을 거두고 당당하게 당시 연락한 지도부의 실명을 밝혀야 한다. 그런 지도부가 있었다면 나와 당원이 용서치 않을 것이고, 만약 근거가 없는 이간계라면 노영민 씨는 상응하는 책임을 져야 할 것"이라며 "저는 모든 방법을 동원해 거짓에 강력 대처하겠다"고 덧붙였다.

같은 날 나 전 의원도 자신의 페이스북에 "노영민 전 실장의 인터뷰를 보면서 황당한 생각을 지울 수 없다"며 "전혀 사실무근"이라고 밝혔다.

이어 "들어본 적도, 논의한 적도 없다"며 "황교안 전 대표가 2019년 7월 문재인 대통령에게 박근혜 전 대통령의 석방을 요청한 것이 저를 포함한 당시 우리 당 지도부의 일관된 입장이었다"고 전했다.

그러면서 "노영민 전 실장은 본인 주장이 사실이라면 박 전 대통령 석방 반대 입장을 전달했다는 분이 누구인지 조속히 밝히기 바란다"면서 "만약 허위로 꾸며내 그런 말씀을 하신 것이라면, 그것은 아주 위험한 정치 공작이며 거짓 선동이다. 법적·도덕적 책임으로부터 결코 자유롭지 못할 것"이라고 지적했다.

앞서 노 전 실장은 지난 5일 중앙일보와의 인터뷰에서 "2019년 9월 박 전 대통령이 어깨 수술을 받자 정치권에서 박 전 대통령 석방론이 일었는데, 당시 자유한국당 지도부가 오히려 박 전 대통령 석방에 반대한다는 입장을 전달해왔다"고 주장했다.

이어 "'그래도 (박 전 대통령이) 자당 대표도 했고, 탄핵됐어도 대통령까지 했는데 참 모질게 한다'는 생각을 했다"며 "야당이 왜 반대했는지는 추측하기도 어렵다. 당시 (반대 의사를 전달한) 야당 지도부가 누구라고 말하지 않겠다"고 전했다.

