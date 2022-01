SSG닷컴, 바비브라운·맥 등 '뷰티대전'…온·오프 할인

11일 오후 8시 '쓱라이브'서 '맥 한정판 루나럭 컬렉션' 라방

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴은 오는 10일부터 16일까지 일주일 간 엘카 코리아와 함께 온·오프라인 통합 프로모션 '엘카대전'을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 프로모션은 지난 12월 양사가 업무 협약(JBP)을 체결한 이후 공동으로 진행하는 첫 행사다. 신세계백화점 브랜드 매장과 연계해 바비 브라운, 톰 포드 뷰티, 맥(MAC), 조 말론 런던 등 글로벌 뷰티 브랜드의 인기 상품을 온·오프라인 단독 구성, 할인 혜택과 함께 선보이는 점이 특징이다.

SSG닷컴과 신세계백화점에서만 만나볼 수 있는 단독 구성 세트를 선보인다. 대표적으로 조 말론 런던의 대표 향인 '라임 바질 앤 만다린 디퓨저(165㎖)'를 미니 향초와 세트로 준비했다. '톰 포드 뷰티 비처 쿠션' 세트를 구매할 경우 로고가 각인된 케이스와 미니 립스틱을 덤으로 준다. 겨울철 두피, 모발 건강에 도움을 주는 '아베다 인바티 샴푸(1000㎖)'는 '데미지 레미디 샴푸(200㎖)'와 함께 구성해 판매한다.

SSG닷컴에서만 만날 수 있는 온라인 단독 상품도 준비했다. '맥 루나럭 립'을 1+1 구성으로 판매하며 '바비 브라운 엑스트라 리페어 아이크림' 구매 시 6만원 상당의 '수분 피팅 프라이머'를 증정한다. '달팡 아로마틱 클랜징 밤(40㎖)'을 구매하는 고객에게는 3만원 상당의 '퓨리화잉 폼 젤(125㎖)'을 제공한다.

단독 상품 구성과 별개로 적립금, 구매 금액대별 사은품 증정 행사도 마련했다. 행사 기간 르 라보를 제외한 엘카 코리아 브랜드 상품을 구매하는 모든 고객에게 구매 금액의 최대 10%를 SSG머니로 적립해준다. 최대 1만원까지 적립 가능하며 즉시 할인 혜택으로도 적용 받을 수 있다.

구매 금액대별 증정 행사도 마련했다. 대표적으로 라 메르의 상품을 30만원 이상 구매 시 '트리트먼트 로션 시트 마스크(2매)'를 증정하며 조 말론 런던의 코롱(향수) 라인을 구매하는 고객에게는 정품 여행용 파우치를 사은품으로 준다. 14~16일 신세계백화점 매장을 찾는 고객에게는 구매 금액의 7%를 상품권으로 돌려주는 행사를 진행한다.

SSG닷컴은 오는 11일 오후 8시부터 한 시간 동안 '쓱라이브(SSG.LIVE)'를 통해 '맥 한정판 루나럭 컬렉션' 선출시 기념 라이브 방송을 진행한다. 방송 시간에만 만나볼 수 있는 증정품 제공 및 할인 혜택을 최대로 준비했다.

앞으로도 SSG닷컴은 엘카 코리아와 긴밀한 협력을 통해 뷰티 카테고리 경쟁력을 한 단계 더 높인다는 계획이다. 신세계백화점과 연계한 온·오프라인 프로모션 진행, 라이브커머스를 통한 단독 선출시, 브랜드 멤버십 연동 등 다양한 협업에 대해 검토하고 있다.

한혜원 SSG닷컴 뷰티MD팀 파트장은 "신년을 맞아 뷰티 아이템 장만을 고민 중인 고객을 겨냥해 이번 행사를 기획했다"며 "엘카 코리아의 베스트 셀링 브랜드와 함께 새해를 알차게 준비하길 바란다"고 말했다.

