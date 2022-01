K-Weapon 러브콜 방산주...증권가 더 간다

[아시아경제 박지환 기자] 방산주들이 국산 무기의 잇따른 대형 해외 수출 소식에 힘입어 주목 받고 있다. 증권업계에서는 국내 방위 산업이 넉넉한 수주잔고과 함께 수출 확대 등으로 구조적인 성장세에 진입했다는 이유로 주가 상승세가 이어질 것으로 전망했다.

8일 한국거래소에 따르면 지난달 이후 전날까지 방산주 주가는 일제히 강세를 보였다. LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 66,200 전일대비 800 등락률 +1.22% 거래량 212,502 전일가 65,400 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]대신 "LIG넥스원, 국내외 수주 확대"…목표가↑[클릭 e종목] “LIG넥스원, 연말 수주잔고 9조원 상회 예상”LIG넥스원, 1671억원 규모 원거리탐지용 음향센서 외 4개 항목 공급 계약 close 주가는 이 기간 5만3700원에서 6만6200원으로 23.3% 상승했다. 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 33,800 전일대비 1,850 등락률 +5.79% 거래량 1,478,773 전일가 31,950 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"한국항공우주, 항공제조산업 회복 기대…목표가 9%↑"[양낙규의 Defence Club]KAI가 개발 할 백두정찰기는 한국항공우주, 방위사업청과 1806억원 규모 공급계약 체결 close (23.8%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 50,100 전일대비 700 등락률 +1.42% 거래량 359,538 전일가 49,400 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "한화에어로스페이스, 방산 수출 기대감↑"한화에어로스페이스, 항공용 수소연료전지 시스템 개발 나선다한화디펜스, 화생방정찰차 후속양산 등 6877억원 규모 공급계약 close (23.2%), 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 16,850 전일대비 500 등락률 +3.06% 거래량 664,260 전일가 16,350 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 한화시스템, 500억 '천궁 다기능레이다 PBL' 사업 계약한화시스템, 쏠리드윈텍 외 18개사에 선급금 800억원 지급 결정한화시스템, 고성능·초경량 군전용 위성통신 전력화 close (19.5%) 등의 주요 방산주들도 일제히 강세를 나타냈다.

최근 방산주들의 주가 상승 비결은 대규모 수출 계약 덕분이다. 지난달 한화디펜스는 호주 정부와 K9 자주포 30문과 K10 탄약운반장갑차 15대 등을 패키지로 공급하는 계약을 체결했다. 계약금액은 K9 자주포 판매금액 7941억원과 제품 지원금액 1379억원으로 총 9320억원 규모다.

LIG넥스원도 아랍에미리트(UAE)와 국산 중거리 지대공 유도무기 체계 ‘천궁Ⅱ’ 협상을 마무리 짓고 계약을 위한 절차를 진행 중이다. 이달 중 정식 계약이 체결될 것으로 관측된다. 수출 규모는 35억달러(4조1650억원)로 국내 방산 수출 역사상 최고 기록이다.

증권가에선 K방산이 최근 수출 실적을 시작으로 해외 시장 진출을 본격화할 것으로 보고 있다. 한국투자증권은 2025년까지 한국 방산 기업의 수주 규모가 30조~40조원에 이를 수 있다고 전망했다. 최광식 한국투자증권 연구원은 "국내 방위산업은 수출산업으로서 성장주로 변모 중"이라며 "내수 무기체계 공급에서는 한 자릿수 중후반 정도 영업이익률만 기대할 수 있지만 수출은 이익률이 더 높다"고 말했다.

방산주에 대한 증권가의 목표주가 상향도 이어지고 있다. 이동헌 대신증권 연구원은 지난달 28일 LIG넥스원에 대해 "풍부한 수주잔고 덕분에 중장기 실적 개선의 초입에 있다"며 "목표주가를 기존 6만7000원에서 8만6000원으로 28.3% 상향한다"고 밝혔다. LIG넥스원의 지난해 추정 영업이익은 1010억원이다. 올해와 내년 역시 각각 1240억원, 1470억원 등 실적 우상향 추세가 지속될 것이란 전망이다. 한화증권은 한화에어로스페이스에 대해 "호주 K-9 수출을 시작으로 방산 파이 키우기가 본격화할 전망"이라며 "해외 수주 확대는 방산 제품 기술력을 세계적으로 인정받는다는 점에서 밸류에이션 디스카운트 해소 계기 될 것으로 목표가를 종전 7만원에서 7만4000원으로 상향한다"고 밝혔다.

