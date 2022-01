라온건설 ‘오산 라온프라이빗 스위트’ 풍부한 주택 수요 기대

라온건설이 인구 유입이 활발한 오산시에서 ‘오산 라온프라이빗 스위트’를 선보여 주목된다.

이 단지는 전용 84㎡ 총 438세대 규모로, 경기 오산시 고현동에 조성되는 아파트다. 오는 2024년 6월 입주 예정으로, 최근 청약에서 모든 세대가 1순위 청약 마감에 성공했다. 최고 경쟁률은 17.5대 1로 나타났다.

‘오산 라온프라이빗 스위트’가 이러한 관심을 받는 이유는 풍부한 주택 수요에 있다. 경기 오산은 최근 6년 간 연속으로 인구가 늘어나고 있는 지역이다. 통계청에 따르면, 오산시의 인구는 약 23만 3,000명으로 조사됐다. 지난 2014년 20만9,000명부터 6년 간 꾸준히 인구가 증가했다. 이 같은 인구 증가는 주택수요로 이어졌다.

KB부동산에 따르면 오산시는 지난해 전국에서 집값 상승률이 가장 높은 지역이었다. 인구 유입에 따른 주택 수요 증가가 원인으로 분석된다.

특히 ‘오산 라온프라이빗 스위트’는 다수의 산업단지와 가까워 더욱 기대를 모은다. LG디지털파크 일반산업단지, 진위일반산업단지, 동탄일반산업단지, 오산가장일반산업단지 등이 대표적이다. 수많은 근로종사자를 중심으로 풍부한 주택 수요가 예상된다.

교통환경도 개선 중이다. 인근에는 망포~동탄~오산역 구간 트램(2027년 준공 예정)과 함께 SRT·GTX-A(2024년 개통 예정) 등의 개발이 추진 충이다. 또한 1번 국도와 경부고속도로 오산IC가 가까워 차량도 편리하다.

라온건설만의 차별화된 특화설계도 돋보인다. 채광과 통풍이 우수한 남향 위주로 단지를 배치했고, 커튼월룩과 LED경관조명을 적용으로 외관특화도 선보였다. 이어 넓은 주방 팬트리와 수납공간을 다양화한 점도 주목되는 요소다.

‘오산 라온프라이빗 스위트’ 견본주택을 운영 중이며, 당첨자 발표는 12일, 정당계약은 24일부터 26일까지 3일 간 진행된다.

