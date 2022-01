이중현 에듀윌 대표 “ESG위원회 통해 이웃 위한 사회공헌 활동 지속할 것”

“기업의 이익이 사회의 이익으로 이어질 수 있도록 회사의 성장 만큼 더 큰 사회적 책임을 다하기 위해 지속적인 노력을 기울이겠다.”

꾸준한 사회공헌 활동을 펼치며 ESG 경영을 실천하고 있는 종합교육기업 에듀윌 이중현 대표는 지역 사회와 상생을 위해 지속적인 나눔을 실천하겠다고 밝혔다.

이중현 에듀윌 대표는 “에듀윌은 지역사회의 꿈 실현을 위해 창립 이후 지역 이웃들에게 꾸준한 나눔을 실천해왔다. 앞으로도 에듀윌 ESG위원회를 통해 지역사회에 도움의 손길을 보탤 것”이라 설명했다.

에듀윌 ESG위원회는 최근까지 취약 계층 아동 및 청소년을 위한 온라인 교육 지원 사업 공모, 어려운 지역 이웃들의 끼니 문제 해결을 위한 ‘사랑의 쌀 나눔’ 등 활발한 사회공헌 활동을 펼치고 있는 중이다.

지난 12월에도 한국미혼모가족협회에서 ‘사랑의 쌀 나눔’ 기증식을 진행하고 100포대의 쌀을 기부했으며, 학교 밖 청소년을 위해 370세트의 검정고시 수강권 및 교재를 지원하기도 했다.

에듀윌 ESG위원회는 이 외에도 장학금 지원, 임직원 나눔펀드 기금 기부 등 취약계층을 위한 활발한 사회공헌 활동을 이어오며 지역사회의 발전에 도움을 보태고 있는 중이다. 관계자는 “앞으로도 더 활발한 나눔을 통해 에듀윌의 ESG 경영 실천에 힘쓸 것”이라 설명했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr