지식산업센터 성공의 법칙 '배후수요' 갖춘 ‘영통 아이파크 디어반’

최근 대기업 또는 대형 산업단지 인근에서 공급하는 지식산업센터가 인기를 얻고 있다. 협력사의 입주 수요가 높기 때문이다. 기업체 입장에서는 기업 운영에 긍정적인 효과를 누릴 수 있어, 대기업 또는 대형 산업단지 인근 지식산업센터 입주를 원하고 있다.

실제로 지식산업센터 인근에 대기업 또는 대형 산업단지가 있으면, 입주 기업은 다양한 이점이 있다. 먼저 인근에 여러 종류의 기업체가 있어, 업무 교류 및 네트워크 구축에 유리하다. 또한 유관 업무 기업체와 시너지 효과도 기대해 볼 수 있다. 여기에 제조업체의 경우 협력사가 인근에 위치해, 물류 운송비 절감 효과도 얻을 수 있다.

이와 같은 장점들로 배후수요가 풍부한 지식산업센터의 가치는 꾸준히 상승하고 있다. 일례로 2019년 3월 서울 강서구 등촌동에서 분양을 진행했던, ‘가양역 더 스카이밸리5차’(‘21년 4월 입주)가 있다. 이 지식산업센터는 LG사이언스파크, 코오롱, 이랜드 등의 대기업이 있는 마곡 업무지구와 인접해 있다. 또한 상암DMC와도 가까워 풍부한 배후 수요를 갖추고 있다.

대기업 후광 효과를 본 지식산업센터도 있었다. 2020년 3월 경기도 수원시 영통구 원천동에서 분양한 '현대 테라타워 영통'은 분양 후 조기에 전 호실 계약을 완료했다. 이 지식산업센터는 수원 삼성디지털시티와 인접해, 분양 당시 많은 관심을 받았다.

이러한 가운데, HDC 아이앤콘스는 경기도 수원시 영통구 원천동 일원에서 ‘영통 아이파크 디어반’의 분양을 앞두고 있다. 지하 3층~지상 13층, 1개 동, 연면적 4만 2,381㎡, 총 413실 규모다. 전체 호실은 입점사의 업종별 특성을 고려해 제조와 업무 등 층별 구분을 두어 상품성과 효율성을 높였다. 이외에도 지하 1층과 지상 1층에는 근린생활시설 15개 점포가 마련된다.

'영통 아이파크 디어반'은 교통과 임대수요, 미래가치 등 지식산업센터에 특화된 다양한 장점을 갖췄다. 실제로 '영통 아이파크 디어반'은 삼성디지털시티와 인접해 있어 비즈니스 활동 여건이 우수하다. 삼성디지털시티’에는 2018년 기준, 약 3만4,000명의 근무자가 종사하고 있다. 인근 다수의 협력업체가 들어서 있어 업체 간 교류도 용이하다. 삼성전자 나노시티 기흥·화성 캠퍼스, 수원 일반산업단지 등도 가까워 관련 계열사 및 협력업체 등의 대기 수요가 풍부한 상황이다.

지하철 수인분당선 영통역과 망포역이 인근에 위치해 있으며, 용인서울고속도로 흥덕IC(3.9km), 경부고속도로 수원신갈IC(4.5km), 영동고속도로 동수원TG(6.3km)를 통한 광역 접근성도 우수하다. 2026년 개통 예정인 인덕원~동탄 복선전철의 원천역과 영통역도 가까워 교통 여건은 향상될 전망이다.

예정된 개발호재로 향후 기대되는 미래가치도 높다. 영통 아이파크 디어반의 동북 500m 거리에는 수원영흥공원(가칭) 개발이 2022년 8월 준공을 목표로 진행 중이다. 전체 약 59만여㎡ 규모로, 이곳에는 경기도 최대 규모의 수목원이 조성된다. 특히, 함께 조성되는 약 34만7000㎡ 면적의 공원 부지에는 커뮤니티 가든과 가족 캠핑장, 복합문화체육센터 등 다양한 지역 밀착형 여가 문화공간이 마련된다.

한편, '영통 아이파크 디어반'의 견본주택은 2월 개관 예정이다.

