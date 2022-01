뱅크몰, 한화생명과 업무협약

주택담보대출 비교 플랫폼 뱅크몰이 한화생명과 온라인담보대출비교 서비스 확장을 위한 업무제휴 계약을 완료 했다고 7일 밝혔다.

뱅크몰은 지난 24일 금융당국에 “온라인대출중개업” 등록을 완료하고 SC제일은행, SBI저축은행, OSB저축은행 등 5개의 금융사에 이어 이번 한화생명과의 업무협약까지 금융사 상품을 확장하고 있다. 이를 통해 뱅크몰 이용자들은 보다 폭넓게 주택담보대출 상품 비교를 할 수 있을 것으로 기대된다.

양사는 금융소비자의 요구와 필요에 따른 담보대출 비교를 통해 사용자 중심적인 서비스를 제공하는데 노력하기로 합의했다.

현재 뱅크몰에서는 1월 안으로 주택금융공사 보금자리론 대출 상품까지 확인할 수 있게 된다. 추가로 신용점수조회 또한 간편하게 제공하고 있어 대출이 필요한 소비자들에게 다양한 방면에서 서비스를 제공하고 있다.

뱅크몰 조경성 대표는 “빅테크 기업이 사회 전반적으로 영역을 확대하고 있지만 전문성이 필요한 담보대출 분야는 쉽게 접근하지 못하고 있는 상황에서 뱅크몰은 지난 10년간 수집된 빅데이터와 운영 노하우로 특화된 담보대출 비교 서비스를 제공하고자 한다”며 “시중은행, 보험사 등 다양한 금융사와 지속적인 업무협약을 맺어 금융소비자들에게 더 많은 정보를 제공하겠다”고 말했다.

